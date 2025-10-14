Dominicano Emmanuel Clase podría ser expulsado permanentemente de la MLB por apuestas ilegales

Emmanuel Clase # 48 de los Guardianes de Cleveland celebra la victoria del equipo por 4-2 sobre los Angelinos de Los Ángeles en el Progressive Field el 1 de junio de 2025 en Cleveland, Ohio.

El cerrador Emmanuel Clase, de 27 años, tres veces All-Star con los Guardianes de Cleveland , se encuentra al borde de la expulsión definitiva de las Grandes Ligas de Béisbol (MLB) tras nuevas acusaciones de apuestas deportivas ilegales.

El lanzador dominicano fue puesto en licencia administrativa sin goce de sueldo a finales de julio, mientras la oficina de MLB investigaba presuntas actividades de juego. Sin embargo, las sospechas se han intensificado en las últimas horas tras un reporte del periodista Héctor Gómez, quien aseguró que existen “pruebas claras e irrefutables” de apuestas.

FÚTBOL ¡Otra baja para el Clásico! Barcelona se queda sin su pilar del área

DEPORTES E1 Miami GP se prepara para llenar de emoción las costas de la ciudad

“Emmanuel Clase nunca volverá a lanzar en las Grandes Ligas. Ha surgido evidencia clara e irrefutable de apuestas”, publicó Gómez en su cuenta de X (antes Twitter).

De estrella dominante a investigado por apuestas

Clase, originario de la República Dominicana, debutó en 2019 con los Rangers de Texas antes de ser traspasado a los Guardianes de Cleveland en 2020.

Desde 2021 asumió el rol de cerrador y se consolidó como uno de los mejores relevistas del béisbol, logrando más de 40 salvamentos durante tres temporadas consecutivas (2022-2024) y liderando la Liga Americana en ese departamento en los tres años.

En 2023 firmó una campaña histórica con 47 salvamentos y una efectividad de 0.61, terminando tercero en la votación del Premio Cy Young entre los relevistas.

Sin embargo, su carrera no ha estado exenta de polémica. En 2020 fue suspendido 80 partidos tras dar positivo por una sustancia prohibida, perdiéndose toda la temporada acortada por la pandemia.

Una investigación que involucra a otro lanzador

El caso de Clase no es aislado. En julio, tanto él como su compañero Luis Ortiz, abridor de los Guardianes, fueron colocados en licencia remunerada no disciplinaria mientras la MLB investigaba posibles apuestas ilegales.

De acuerdo con reportes, una empresa de integridad de apuestas detectó movimientos sospechosos en el primer lanzamiento de entradas específicas durante juegos en los que Ortiz participó. Poco después, Clase también fue incluido en la investigación, la cual está siendo supervisada por la Comisión de Control de Casinos de Ohio.

En agosto, MLB anunció la extensión indefinida de ambas licencias, señal de que el caso continuaba en revisión.

Picsart_24-10-19_16-41-24-187.jpg Jon Berti, de los Yankees de Nueva York, anota entre el cátcher Bo Naylor y el pitcher dominicano Emmanuel Clase, de los Guardianes de Cleveland, en el cuarto juego de la Serie de Campeonato de la Liga Americana, el viernes 18 de octubre de 2024 AP/Jeff Roberson

Reacciones en la Liga Dominicana y en Cleveland

La Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM) emitió un comunicado prohibiendo que Clase y Ortiz participen en la temporada invernal 2025-26.

Las Estrellas Orientales, equipo que contaba con ambos lanzadores, evalúan apelar la decisión, según informó el medio De Último Minuto.

Por su parte, la MLB negó oficialmente que se haya tomado una decisión definitiva sobre el futuro de Clase. En declaraciones recogidas por Cleveland.com, la liga afirmó que la investigación sigue en curso.

En Cleveland, la organización ya parece asumir su salida definitiva. El presidente de operaciones de béisbol de los Guardianes, Chris Antonetti, fue tajante:

“Tenemos que planificar como si no estuvieran aquí y luego ajustar si algo cambia”, declaró al Akron Beacon-Journal.

Números y legado en duda

Antes de ser suspendido, Clase registraba 24 salvamentos y una efectividad de 3.23 en 48 apariciones esta temporada. En seis años de carrera acumula un balance de 21-26, 11 retenciones, 182 salvamentos y una efectividad de 1.88 en 366 partidos.

Si se confirma la sanción, Clase sería el primer lanzador en la historia moderna de MLB expulsado de por vida por apuestas deportivas, un golpe devastador para su carrera y una advertencia severa en tiempos donde la liga ha reforzado sus vínculos comerciales con casas de apuestas.