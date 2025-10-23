viernes 24  de  octubre 2025
Béisbol

MLB niega permiso a Emmanuel Clase para lanzar en Venezuela mientras sigue bajo investigación por apuestas

La MLB y los Cleveland Guardians negaron permiso a Emmanuel Clase para lanzar con los Tiburones de La Guaira en Venezuela, mientras el estelar relevista sigue bajo investigación por apuestas ilegales.

Emmanuel Clase, de los Guardianes de Cleveland, celebra la victoria de su equipo por 4-2 sobre los Angelinos de Los Ángeles en el Progressive Field, el 1 de junio de 2025 en Cleveland, Ohio.

Emmanuel Clase, de los Guardianes de Cleveland, celebra la victoria de su equipo por 4-2 sobre los Angelinos de Los Ángeles en el Progressive Field, el 1 de junio de 2025 en Cleveland, Ohio.

Nick Cammett / Getty Images / AFP
Por Pedro Felipe Hernández

Los Cleveland Guardians y las Grandes Ligas de Béisbol (MLB) negaron el permiso al relevista estrella Emmanuel Clase para participar en la liga invernal venezolana, debido a que el jugador continúa bajo investigación por presuntas apuestas ilegales.

De acuerdo a reportes del diario The Athletic, la decisión fue comunicada este miércoles tanto al jugador como a los Tiburones de La Guaira, equipo con el que Clase planeaba lanzar esta temporada baja.

Lee además
Emmanuel Clase, de los Guardianes de Cleveland, celebra la victoria de su equipo por 4-2 sobre los Angelinos de Los Ángeles en el Progressive Field, el 1 de junio de 2025 en Cleveland, Ohio.
BÉISBOL

Estrella dominicana, suspendida de por vida por MLB, firma para jugar en Venezuela
El exjugador de MLB Jesús Montero falleció en Valencia tras sufrir un accidente de moto. El exreceptor de los Yankees tenía 35 años
Béisbol

Falleció el exgrandeliga venezolano Jesús Montero tras un accidente de tránsito en Valencia

MLB bloquea su participación fuera de República Dominicana

El derecho dominicano buscaba competir en Venezuela después de que la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM) le prohibiera lanzar con las Estrellas Orientales, su equipo de invierno habitual.

La negativa llevó a Clase a demandar esta semana a la LIDOM y a su presidente, Vitelio Mejía, alegando restricción injusta de actividad profesional. Sin embargo, las reglas establecidas por la MLB con las ligas invernales solo permiten que un jugador actúe fuera de su país de origen si cuenta con autorización expresa del club y de la oficina del comisionado.

“Los Guardians no concederán ese permiso mientras Clase siga bajo investigación”, confirmaron fuentes conocedoras de la decisión.

Investigación por apuestas y suspensión activa

Emmanuel Clase y su compañero Luis Ortiz fueron colocados en licencia remunerada por los Guardians desde julio, luego de que la Comisión de Control de Casinos de Ohio reportara actividad sospechosa de apuestas vinculada a eventos del equipo.

Ambos lanzadores fueron también vetados de la liga invernal dominicana, y según reportes, Ortiz presentó una demanda similar para poder jugar.

Por ahora, ni MLB, ni los Cleveland Guardians, ni la Asociación de Jugadores han hecho comentarios públicos sobre el caso, que continúa en desarrollo.

Temas
Te puede interesar

Dominicano Albert Pujols será entrevistado por los Orioles para el puesto de mánager

Tres jugadores de los Marlins y 17 latinos son nominados al Guante de Oro en la MLB

Dominicano Emmanuel Clase podría ser expulsado permanentemente de la MLB por apuestas ilegales

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Un momento lleno de amor: Alexis y Lili junto a su pequeña Lía, celebrando su llegada al mundo.
FELICIDAD

Nace Lía, hija del periodista Alexis Boentes y su esposa Lili Egüe

Movilización militar de EEUU y Nobel de la Paz potencian percepción de cambio en Venezuela
OPINIÓN

Movilización militar de EEUU y Nobel de la Paz potencian percepción de cambio en Venezuela

Comienza la cuenta regresiva: salario en Florida rumbo a 15 dólares la hora
ECONOMÍA

Florida estudia excepción al salario mínimo de $14 para ciertos trabajadores, ¿a quiénes afectaría?

El próximo embajador de EEUU en España, Benjamin Leon, durante una audiencia del Senado estadounidense. video
DECLARACIONES

Embajador nombrado por Trump para España busca que el país cumpla con el 5% en defensa

El secretario de Estado de EEUU Marco Rubio estrecha la mano del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu durante su visita a Tel Aviv.
POLíTICA EXTERIOR

Rubio en Israel por intenciones de anexión de Netanyahu en Cisjordania

Te puede interesar

Blaise Ingoglia, director financiero de Florida.
AUDITORÍA

Director financiero de Florida denuncia "gasto excesivo" en el presupuesto de Miami

Por DANIEL CASTROPÉ
El próximo embajador de EEUU en España, Benjamin Leon, durante una audiencia del Senado estadounidense. video
DECLARACIONES

Embajador nombrado por Trump para España busca que el país cumpla con el 5% en defensa

Visita de Paul Renner al Museo de la Brigada 2506. 
FLORIDA

Paul Renner visita el Museo de la Brigada 2506 en Miami y reafirma compromiso contra el comunismo

Bad Bunny recibe el premio al Top Latin Album del Año por Debí Tirar Más Fotos, en los Premios Latin Billboard 2025 en el James L. Knight Center el 23 de octubre de 2025 en Miami, Florida.
PREMIOS

Bad Bunny arrasa en los Latin Billboard 2025: conoce la lista de ganadores

El secretario de Estado de EEUU Marco Rubio estrecha la mano del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu durante su visita a Tel Aviv.
POLíTICA EXTERIOR

Rubio en Israel por intenciones de anexión de Netanyahu en Cisjordania