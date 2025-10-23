MLB niega permiso a Emmanuel Clase para lanzar en Venezuela mientras sigue bajo investigación por apuestas

Emmanuel Clase, de los Guardianes de Cleveland, celebra la victoria de su equipo por 4-2 sobre los Angelinos de Los Ángeles en el Progressive Field, el 1 de junio de 2025 en Cleveland, Ohio.

Los Cleveland Guardians y las Grandes Ligas de Béisbol (MLB) negaron el permiso al relevista estrella Emmanuel Clase para participar en la liga invernal venezolana, debido a que el jugador continúa bajo investigación por presuntas apuestas ilegales.

De acuerdo a reportes del diario The Athletic, la decisión fue comunicada este miércoles tanto al jugador como a los Tiburones de La Guaira, equipo con el que Clase planeaba lanzar esta temporada baja.

MLB bloquea su participación fuera de República Dominicana

El derecho dominicano buscaba competir en Venezuela después de que la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM) le prohibiera lanzar con las Estrellas Orientales, su equipo de invierno habitual.

La negativa llevó a Clase a demandar esta semana a la LIDOM y a su presidente, Vitelio Mejía, alegando restricción injusta de actividad profesional. Sin embargo, las reglas establecidas por la MLB con las ligas invernales solo permiten que un jugador actúe fuera de su país de origen si cuenta con autorización expresa del club y de la oficina del comisionado.

“Los Guardians no concederán ese permiso mientras Clase siga bajo investigación”, confirmaron fuentes conocedoras de la decisión.

Investigación por apuestas y suspensión activa

Emmanuel Clase y su compañero Luis Ortiz fueron colocados en licencia remunerada por los Guardians desde julio, luego de que la Comisión de Control de Casinos de Ohio reportara actividad sospechosa de apuestas vinculada a eventos del equipo.

Ambos lanzadores fueron también vetados de la liga invernal dominicana, y según reportes, Ortiz presentó una demanda similar para poder jugar.

Por ahora, ni MLB, ni los Cleveland Guardians, ni la Asociación de Jugadores han hecho comentarios públicos sobre el caso, que continúa en desarrollo.