Venezolano de Marlins agradece a excompañero dominicano tras gesta

"Es como mi hermano. Todo lo que hago aquí es gracias a él, porque me ayudó mucho", le comentó Arráez a MLB.com. "Me apoya mucho y me dijo cómo necesitaba limpiar mi rutina".

Ambos peloteros fueron compañeros de equipo en Minnesota entre 2019 y 2020 y el quisqueyano no demoró mucho tiempo en convertirse en una especie de guía para el nativo de San Felipe.

La máquina de hits, "La Regadera", su nombre es Luis Arráez.

"Siempre fue un gran bateador", señaló Cruz. "Perdió peso, se volvió más fuerte, saludable. Ahora puede salir y desempeñarse como siempre lo hace. Tiene la capacidad de ser más consistente con el poder, conectar la pelota en los huecos de los jardines y llevarla hacia la banda contraria. Es impresionante para él".

Arráez explotó durante la temporada pasada, cuando se coronó como campeón bate de la Liga Americana y recibió su primera invitación al Juego de Estrellas. Durante el invierno, Miami se hizo de sus servicios en una transacción que envió rumbo a Minnesota, entre otros, al abridor venezolano Pablo López.

"Trabajó muy fuerte para estar en donde está en este momento", aseguró el veterano paleador de los Padres, que está en su décimo novena temporada en la gran carpa. "Es bueno ver todo ese trabajo pagando dividendos".