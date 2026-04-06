lunes 6  de  abril 2026
TRÁNSITO FATAL

Accidente fatal en la Turnpike deja un motociclista muerto a la altura de Cutler Bay

El accidente, registrado de madrugada en dirección norte, obligó a desviar el tráfico mientras autoridades investigan las causas del impacto entre una motocicleta y un automóvil

Imagen de referencia de un escena investigada por la policía.

Imagen de referencia de un escena investigada por la policía.

EFE
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI. - Un motociclista murió la madrugada de este lunes tras un accidente de tránsito en los carriles en dirección norte de la autopista Florida’s Turnpike, a la altura de Cutler Bay, informaron autoridades.

El hecho se registró alrededor de las 4:25 a.m. en el marcador de milla 12, cerca de la salida hacia Caribbean Boulevard, según el reporte de la Patrulla de Carreteras de Florida (FHP, por sus siglas en inglés).

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De acuerdo con la información preliminar, una motocicleta marca Suzuki colisionó con un sedán Nissan de color rojo. Como resultado del impacto, el conductor de la motocicleta, un hombre adulto, fue expulsado del vehículo y cayó sobre la vía.

El motociclista murió en el lugar debido a la gravedad de las lesiones, indicaron las autoridades.

Tras el accidente, los carriles en dirección norte de la Turnpike permanecieron cerrados durante las primeras horas de la mañana, lo que generó afectaciones en la circulación vehicular. El tráfico fue desviado hacia la calle Southwest 216.

Las autoridades no han precisado hasta el momento los factores que pudieron incidir en el accidente, mientras continúan las investigaciones para determinar la dinámica del impacto. La identidad de la víctima no ha sido divulgada a la espera de notificación a familiares.

Hasta el momento, no se han divulgado detalles adicionales sobre la identidad de la víctima ni sobre posibles factores que hayan contribuido al accidente. La investigación continúa en curso.

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