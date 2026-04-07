Dominicano José Ramírez rompe récord histórico con Cleveland Guardians

José Ramírez #11 de los Cleveland Guardians es reconocido por romper el récord de la franquicia de juegos jugados durante la sexta entrada contra los Kansas City Royals en el Progressive Field el 6 de abril de 2026 en Cleveland, Ohio.

El dominicano José Ramírez sigue agrandando su leyenda en las Grandes Ligas . Este lunes, el antesalista de los Cleveland Guardians alcanzó un hito histórico al disputar su juego número 1.620 con la franquicia, convirtiéndose oficialmente en el pelotero con más partidos jugados en la historia del equipo.

La histórica marca del dominicano José Ramírez llegó en el compromiso ante los Kansas City Royals, en una noche cargada de emoción para la organización de Cleveland y para toda la afición que ha visto crecer al estelar tercera base durante más de una década.

Cleveland homenajeó al dominicano José Ramírez

Como parte de la celebración, los Cleveland Guardians le entregaron al dominicano José Ramírez la base de tercera, un gesto simbólico para reconocer la magnitud de su logro y su impacto en la historia de la franquicia. El homenaje se realizó en medio del juego, desatando una gran ovación por parte de los fanáticos presentes en el estadio.

El dominicano José Ramírez debutó en las Grandes Ligas en septiembre de 2013, y desde entonces ha construido una carrera ejemplar vistiendo únicamente el uniforme de Cleveland. Esa fidelidad lo convierte en uno de los rostros más emblemáticos del béisbol actual.

El dominicano José Ramírez, símbolo absoluto de Cleveland

A sus 33 años, el dominicano José Ramírez no solo es una de las máximas figuras de los Guardians, sino también un símbolo de consistencia, liderazgo y entrega. Según datos de MLB, es además el único jugador activo que lidera a su franquicia en partidos disputados.

La huella del dominicano José Ramírez en Cleveland va mucho más allá de esta nueva marca. El tercera base también figura entre los líderes históricos de la organización en categorías ofensivas de enorme peso, como jonrones, carreras impulsadas, carreras anotadas, dobles y bases totales.

El legado del dominicano José Ramírez en Grandes Ligas

Hablar del dominicano José Ramírez es hablar de uno de los peloteros más completos, constantes y respetados de su generación. Su capacidad para producir ofensivamente, defender con seguridad y mantenerse como referente de una franquicia durante tantos años lo ha colocado entre los grandes nombres del béisbol latino.

Cada temporada, el dominicano José Ramírez reafirma por qué es considerado una pieza histórica para Cleveland. Su récord de juegos disputados no solo representa longevidad, sino también disciplina, salud, rendimiento y una conexión única con la ciudad y la organización.

Dominicano José Ramírez sigue escribiendo su propia historia

El récord alcanzado por el dominicano José Ramírez confirma que su legado con los Cleveland Guardians ya es inmortal. En una era donde muchos jugadores cambian de uniforme varias veces a lo largo de su carrera, el infielder quisqueyano ha construido una historia de lealtad, producción y grandeza con una sola camiseta.

Hoy, el dominicano José Ramírez no solo celebra un récord de franquicia. También celebra una carrera que ya tiene lugar asegurado entre las más importantes para un pelotero latino en la historia reciente de las Grandes Ligas.