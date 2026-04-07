Rapero Offset sufre heridas de balas durante incidente en Florida

Offset asiste a la fiesta de los Hombres del Año 2025 de GQ en el Chateau Marmont el 13 de noviembre de 2025 en Los Ángeles, California.

MIAMI.- El rapero Kiari Kendrell Cephus, conocido como Offset, fue trasladado a un hospital luego de sufrir heridas de bala a las afueras del casino Seminole en Florida. La información fue confirmada por un portavoz del artista a la revista People . Las autoridades también han brindado detalles de lo sucedido.

"Podemos confirmar que hirieron a Offset y actualmente está en el hospital recibiendo atención médica. Está estable y siendo monitoreado", dijo el portavoz a People.

Ataque

El Departamento de Policía de Seminole informó al medio de comunicación que el hecho ocurrió a las 7:00 p.m. del lunes 6 de abril a las afueras del Seminole Hard Rock Hollywood, específicamente en el área de valet, y que aunque Offset no sufrió heridas que comprometen su vida, fue trasladado inmediatamente al Memorial Regional Hospital en Hollywood.

La policía también informó que los oficiales llegaron al lugar de inmediato para contenerla situación. Dos personas fueron detenidas y la investigación sigue en curso.

Igualmente, las autoridades enviaron un mensaje para calmar al público que frecuenta zonas aleñadas al casino, alegando que no hay amenazas para el público y que el lugar continuará con sus operaciones con normalidad.

Sobre la salud del rapero, una fuente dijo a People que no se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos.

"Por ahora parece que va a estar bien. Está en el Memorial Regional Hospital y no está en la UCI", comentó el informante y señaló que no se ha revelado el lugar en el que recibió los impactos de bala.