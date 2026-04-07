martes 7  de  abril 2026
SUCESOS

Rapero Offset sufre heridas de balas durante incidente en Florida

El Departamento de Policía de Seminole informó al medio de comunicación que el hecho ocurrió a las 7:00 p.m. a las afueras del Seminole Hard Rock Hollywood

Offset asiste a la fiesta de los Hombres del Año 2025 de GQ en el Chateau Marmont el 13 de noviembre de 2025 en Los Ángeles, California.&nbsp;

Offset asiste a la fiesta de los Hombres del Año 2025 de GQ en el Chateau Marmont el 13 de noviembre de 2025 en Los Ángeles, California. 

AFP/ Vía Amy Sussman/Getty Images
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- El rapero Kiari Kendrell Cephus, conocido como Offset, fue trasladado a un hospital luego de sufrir heridas de bala a las afueras del casino Seminole en Florida. La información fue confirmada por un portavoz del artista a la revista People. Las autoridades también han brindado detalles de lo sucedido.

"Podemos confirmar que hirieron a Offset y actualmente está en el hospital recibiendo atención médica. Está estable y siendo monitoreado", dijo el portavoz a People.

Lee además
En esta foto de archivo tomada el 9 de febrero de 2020, Kanye West asiste a la Fiesta de los Óscar de Vanity Fair luego de la 92 entrega anual en el Centro de Artes Escénicas Wallis Annenberg en Beverly Hills.
CONTROVERSIA

Reino Unido prohíbe a Kanye West la entrada al país
La influencer venezolana Isabella Ladera junto a Hugo García y su hija Mía Antonella. 
FAMOSOS

Influencer Isabela Ladera revela el género del bebé que espera

Ataque

El Departamento de Policía de Seminole informó al medio de comunicación que el hecho ocurrió a las 7:00 p.m. del lunes 6 de abril a las afueras del Seminole Hard Rock Hollywood, específicamente en el área de valet, y que aunque Offset no sufrió heridas que comprometen su vida, fue trasladado inmediatamente al Memorial Regional Hospital en Hollywood.

La policía también informó que los oficiales llegaron al lugar de inmediato para contenerla situación. Dos personas fueron detenidas y la investigación sigue en curso.

Igualmente, las autoridades enviaron un mensaje para calmar al público que frecuenta zonas aleñadas al casino, alegando que no hay amenazas para el público y que el lugar continuará con sus operaciones con normalidad.

Sobre la salud del rapero, una fuente dijo a People que no se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos.

"Por ahora parece que va a estar bien. Está en el Memorial Regional Hospital y no está en la UCI", comentó el informante y señaló que no se ha revelado el lugar en el que recibió los impactos de bala.

Temas
Te puede interesar

Spotify confirma fecha de estreno de Bad Bunny en el Billions Club

Kanye West desea reunirse con judíos británicos tras comentarios antisemitas

Genesis Rodríguez engalana portada de las 25 mujeres más poderosas

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente de EEUU Donald J. Trump.
TENSIONES

Trump sobre Irán: Esta noche morirá toda una civilización, para no volver jamás

Un bombardero B2 de la fuerza aérea de EEUU.
MEDIO ORIENTE

EEUU advierte al régimen iraní que "lo destruirá todo" si no acepta rendirse

El presidente Donald Trump responde preguntas de los medios de comunicación durante una conferencia sobre Irán desde la Casa Blanca en Washington, DC, 06 de abril de 2026.
SEGURIDAD NACIONAL

Trump pide represalias para medios por filtrar desaparición de piloto en Irán: "Puso la misión en gran peligro"

La tripulación de un helicóptero UH-60 Blackhawk se prepara para un vuelo durante la Operación Furia Épica.
¿Cómo ocurrió?

La doble operación de EEUU para llevar a cabo el audaz rescate de sus pilotos en el corazón de Irán

Se puede ver a Tekashi 6ix9ine durante la segunda mitad de un partido entre los Miami Heat y los Cleveland Cavaliers en el Kaseya Center el 12 de noviembre de 2025 en Miami, Florida.
POLÉMICA

Tekashi 6ix9ine coincide con Nicolás Maduro en la cárcel de Nueva York y trascienden detalles

Te puede interesar

El presidente de EEUU Donald J. Trump.
TENSIONES

Trump sobre Irán: Esta noche morirá toda una civilización, para no volver jamás

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El congresista Mario Díaz Balart entrega los fondos a la Oficina del Sheriff de Miami-Dade. 
SEGURIDAD PÚBLICA

Sheriff de Miami-Dade recibe $5.25 millones para seguridad previo al Mundial FIFA 2026 y al G-20

El gobernador de Florida, Ron DeSantis.
MEDIDA CONTROVERSIAL

DeSantis firma ley que faculta a Florida para designar organizaciones terroristas nacionales

La tripulación de un helicóptero UH-60 Blackhawk se prepara para un vuelo durante la Operación Furia Épica.
¿Cómo ocurrió?

La doble operación de EEUU para llevar a cabo el audaz rescate de sus pilotos en el corazón de Irán

Offset asiste a la fiesta de los Hombres del Año 2025 de GQ en el Chateau Marmont el 13 de noviembre de 2025 en Los Ángeles, California. 
SUCESOS

Rapero Offset sufre heridas de balas durante incidente en Florida