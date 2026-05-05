Venezolano Willson Contreras revela el impacto de la salida de Alex Cora en los Medias Rojas de Boston

Willson Contreras #40 de los Medias Rojas de Boston lanza su bate tras ser elevado durante la cuarta entrada contra los Detroit Tigers en Fenway Park el 20 de abril de 2026 en Boston, Massachusetts.

El inicialista venezolano Willson Contreras puso sobre la mesa un tema sensible dentro de los Medias Rojas de Boston, al asegurar que la salida del manager Alex Cora alivió la tensión en el clubhouse, aunque los resultados siguen sin acompañar al equipo.

Tras la destitución de Cora el pasado 25 de abril, el venezolano destacó un cambio inmediato en el ambiente interno: más relajación, menos presión y un grupo aparentemente más suelto. Sin embargo, dejó claro que esa mejoría emocional no se ha traducido en victorias.

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“Después de que Cora se fue, el equipo se soltó un poco más… pero eso no importa si no jugamos mejor”, afirmó el venezolano.

AFP__20260407__2270135281__v1__MidRes__MilwaukeeBrewersVBostonRedSox Willson Contreras #40 de los Medias Rojas de Boston reacciona tras ser golpeado por un lanzamiento durante la tercera entrada contra los Milwaukee Brewers en Fenway Park el 6 de abril de 2026 en Boston, Massachusetts. Jaiden Tripi/Getty Images/AFP

Lo positivo: un vestuario más suelto

Desde la perspectiva del venezolano, la salida del cuerpo técnico liderado por Cora eliminó tensiones acumuladas. En equipos jóvenes como los Medias Rojas de Boston, ese tipo de cambio puede favorecer la confianza y la química entre jugadores.

El nuevo dirigente, Chad Tracy, ha tomado el mando en medio de un contexto complicado, intentando reordenar un grupo que necesitaba un respiro emocional.

Lo negativo: falta de resultados y consistencia

A pesar del ambiente más relajado, los Medias Rojas de Boston no han encontrado soluciones dentro del terreno. El equipo presenta serios problemas ofensivos, especialmente con corredores en posición de anotar, registrando un pobre rendimiento reciente.

El joven Marcelo Mayer rechazó la idea de justificar el mal momento por la juventud del roster, señalando que todos los jugadores deben asumir responsabilidad.

“Somos profesionales. No es excusa. No estamos haciendo el trabajo con hombres en base”, afirmó Mayer.

AFP__20260420__2271709924__v2__MidRes__DetroitTigersVBostonRedSox Mientras el mánager Alex Cora #13 de los Boston Red Sox le indica al bullpen que llame a un lanzador, el lanzador abridor Sonny Gray #54 abandona el juego con un entrenador tras lesionarse durante la tercera entrada contra los Detroit Tigers en Fenway Park el 20 de abril de 2026 en Boston, Massachusetts. Winslow Townson / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images vía AFP

Crisis en los Medias Rojas de Boston

Con marca de 13-21, los Medias Rojas de Boston ocupan el último lugar de la División Este de la Liga Americana, evidenciando que el problema va más allá del cambio de manager.

El análisis del venezolano Contreras refleja una realidad compleja: el equipo respira mejor sin Cora, pero sigue sin competir al nivel necesario para revertir la temporada.