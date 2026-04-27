lunes 27  de  abril 2026
Venezuela

EEUU y Venezuela contratan firmas auditoras para garantizar el uso de los recursos financieros

El pasado 14 de abril, el Gobierno de Estados Unidos levantó las sanciones impuestas al sistema de banca pública, incluyendo al Banco Central de Venezuela

Bandera de Venezuela junto a la bandera del Banco Central del país.

Bandera de Venezuela junto a la bandera del Banco Central del país.

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Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS.- Los gobiernos de Estados Unidos y Venezuela contrataron firmas auditoras para garantizar la "tranquilidad e imparcialidad de todos" en cuanto al uso de los recursos financieros del país suramericano, informó este lunes el Banco Central de Venezuela (BCV).

"Que los recursos de la república estén auditados por consultores externos nos da tranquilidad. El país debe tener la plena confianza de que los recursos están pasando por donde tienen que pasar y llegando a donde tienen que llegar", señaló el presidente del BCV, Luis Pérez González, citado en una nota de prensa.

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El funcionario no ofreció más detalles sobre la contratación de estas firmas auditoras, pero sostuvo que los instrumentos de políticas monetarias y cambiarias se mantienen en constante revisión.

"Tomaremos decisiones en el momento que se estime conveniente", añadió.

Igualmente, llamó a la confianza en la experticia técnica del BCV y en especial en su Gerencia de Estadísticas Económicas, que describió como una unidad "al servicio de la nación".

"Estos profesionales han velado por la rigurosidad de los procesos estadísticos en el levantamiento, captura y procesamiento de los datos, siguiendo metodologías que cumplen con los estándares internacionales", expresó.

Además, anunció que se retomó el cronograma de publicación de datos económicos del país.

El pasado 14 de abril, el Gobierno de Estados Unidos levantó las sanciones impuestas al sistema de banca pública venezolana, incluyendo al Banco Central de Venezuela.

La medida, anunciada por el Departamento de Tesoro, también incluye al Banco de Venezuela, al Banco Digital de los Trabajadores, al Banco de Tesoro y cualquier entidad en la que alguna de estas instituciones tengan participación directa o indirecta de un 50% o más.

La Oficina de Control de Activos del Tesoro (OFAC) emitió a su vez una licencia que permite las "transacciones comerciales" con el Gobierno de Venezuela, con autorización previa de Washington.

Tras la captura del exdictador Nicolás Maduro, en una intervención militar por parte de EEUU a principios de año, el Gobierno de Donald Trump ha ido normalizando las relaciones diplomáticas con el país caribeño, que rompieron en 2019.

Sistema venezolano "auditable"

Las informaciones del presidente del BCV fueron emitidas durante un encuentro con representantes de la banca pública y privada, la Asociación Bancaria de Venezuela, la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario de Venezuela (SUDEBAN), y el Viceministerio de Economía Digital, Banca, Seguro y Valores.

Desde allí, Luis Pérez González aseguró que el sector financiero venezolano "está sano y plenamente auditable".

"Estamos haciendo lo mejor que podemos con los recursos a disposición", apuntó.

El titular del BCV resaltó que tanto el tipo de cambio oficial como el paralelo registran una "ralentización significativa".

Aseveró que la brecha entre ambas paridades ha comenzado también a disminuir, al ubicarse en un 29%, "como producto de una intervención más activa del BCV".

FUENTE: Con información de EFE

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