miércoles 18  de  marzo 2026
VENEZUELA

Venezolanos entre represión y júbilo tras campeonato del Clásico Mundial de Béisbol

Una mujer excarcelada en el marco de la Amnistía fue detenida, mientras se niegan más liberaciones; el régimen declara "día no laborable" y anuncia festejos

Familiares de las presas políticas, en medio de la represión, se sumaron el 8 de marzo a la marcha por el Día Internacional de la Mujer en Caracas

Familiares de las presas políticas, en medio de la represión, se sumaron el 8 de marzo a la marcha por el Día Internacional de la Mujer en Caracas

Comité por la Libertad de los Presos Políticos
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS.- En otra muestra de represión que no cesa en Venezuela, una presa política que había sido excarcelada en el contexto de la Ley de Amnistía fue detenida en forma arbitraria en un punto de control en el occidente del país cuando se disponía a viajar a Perú para ver a sus hijas, según denuncia de una ONG reportada este miércoles.

A este suceso se sumaron nuevos reclamos por el rechazo de un tribunal a dar el beneficio a unos seis sindicalistas que habían sido excarcelados en 2023, tras más de un año en prisión, en el marco del diálogo entre el régimen y la oposición con la presencia de una representación de EEUU.

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Los hechos contrastan con el júbilo que envuelve al país por el triunfo de Venezuela ante EEUU en el Clásico Mundial de Béisbol 2026, realizado en Miami, por el cual miles de venezolanos se lanzaron a las calles en la noche y la jefa encargada Delcy Rodríguez declaró “día no laborable” y anunció festejos con conciertos, sin dar detalles, se informó.

Gritos, aplausos, música y grupos de percusión se escucharon en distintos puntos y plazas de Caracas, donde las alcaldías organizaron eventos para que la población viera en vivo el juego en el LoanDepot Park, y donde celebró la victoria con pizarra de 3-2. Hoy siguen las celebraciones por redes y lugares públicos.

Represión no cesa

En un mensaje por X, la ONJ Justicia, Encuentro y Perdón denunció la detención de la presa política María de los Ángeles Castillo en un punto de control del estado Táchira, que había sido excarcelada el 24 de febrero luego de su detención en 2025.

La detención de Castillo ocurrió “a pesar de que compareció voluntariamente en tres ocasiones ante el tribunal donde cursó su causa y ante el Ministerio Público en Caracas, donde se le ratificó la inexistencia de causas pendientes.”

Los agentes alegaron una solicitud activa en el sistema SIPOL, según la ONG.

“Este hecho evidencia una grave falta de coordinación institucional y una omisión por parte del Tribunal al no tramitar el levantamiento de las alertas policiales tras haber decretado su libertad plena”, señaló la organización de derechos humanos que exigió su liberación inmediata pues “la libertad personal no puede estar sujeta a la ineficiencia administrativa del Estado”.

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Amnistía en Venezuela

También se reportó que tribunales penales negaron la Amnistía al coordinador nacional de organización del partido Vente Venezuela (VV), de la Nobel de la Paz María Corina Machado, tres semanas después de la promulgación de esta ley.

"Como era previsible, de este régimen que reprime, persigue y apresa sin fundamento alguno, me han negado la AMNISTÍA", publicó el activista político en su cuenta de X. "Hablan de convivencia democrática, pero es delito ser ciudadano y ejercer nuestros derechos políticos", añadió.

El beneficio también les fue negado a los sindicalistas que fueron condenados a 16 años “por defender derechos", según denunció la ONG Provea en una publicación en X.

"Venezuela exige justicia, libertad y democracia", agregó el abogado Eduardo Torres, activista de la organización.

Los sindicalistas son Reynaldo Cortés, Alcides Bracho, Emilio Negrín, Gabriel Blanco, Alonso Meléndez y Néstor Astudillo sentenciados en 2023 por conspiración y asociación para delinquir, según informó el entonces fiscal general afín al régimen, Tarek William Saab.

En el país, familiares de presos políticos, 12% de estos mujeres, siguen reclamando liberaciones que no se concretan aún pese a la vigencia de un mes de la Ley de Amnistía.

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FUENTE: Con información de EFE, red X

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