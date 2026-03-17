Venezuela vs Estados Unidos: Eduardo Rodríguez y Nolan McLean protagonizan una final de alto voltaje

Eduardo Rodríguez realiza un lanzamiento durante la primera entrada contra la República Dominicana en el loanDepot Park el 11 de marzo de 2026 en Miami, Florida.

No hay mañana. No hay margen de error.

La final del Clásico Mundial de Béisbol enfrenta a dos potencias con caminos distintos, pero con el mismo destino: la gloria.

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BÉISBOL Venezuela llega por primera vez a la final del Clásico Mundial de Béisbol

Y como en toda gran historia de béisbol, todo comienza en el montículo.

Venezuela le entrega la bola al experimentado Eduardo Rodríguez.

Estados Unidos responde con la potencia joven de Nolan McLean.

Dos historias, dos estilos… un solo campeón.

Eduardo Rodríguez: experiencia, presión y redención

El zurdo venezolano no llega a esta final como favorito… pero sí como apuesta de carácter.

Rodríguez, elegido por el manager Omar López, tendrá su segunda salida en el torneo, luego de un debut complicado ante República Dominicana.

Aquella noche permitió tres carreras en apenas 2.2 entradas. Pero también dejó una señal: cinco ponches en medio del caos.

Ahora, el escenario es otro.

Más grande. Más pesado. Más histórico.

El lanzador de los Arizona Diamondbacks sabe lo que está en juego: no solo una final, sino la oportunidad de cambiar su narrativa reciente.

Nolan McLean: el brazo joven que quiere dominar el momento

Del otro lado aparece un nombre que crece a velocidad de vértigo.

Nolan McLean, de apenas 24 años, representa la nueva generación del béisbol estadounidense.

Su primera aparición en el torneo dejó dudas —tres carreras permitidas ante Italia—, pero su irrupción en MLB con los New York Mets fue simplemente dominante: 2.06 de efectividad y 57 ponches en ocho aperturas.

Tiene poder. Tiene confianza.

Pero ahora tendrá algo más: presión real.

Un choque de estilos… y de generaciones

La final no solo enfrenta a dos selecciones.

Enfrenta ideas:

La experiencia de Rodríguez, que busca controlarlo todo

La agresividad de McLean, que intenta imponerse desde la potencia

Es pasado contra futuro.

Calma contra explosión.

Control contra instinto.

Un escenario lleno de estrellas

Como si el duelo de lanzadores no fuera suficiente, Estados Unidos llega con una alineación de lujo liderada por:

Aaron Judge

Bryce Harper

Bobby Witt Jr.

Gunnar Henderson

Un lineup capaz de cambiar el juego con un solo swing.

Pero Venezuela ya ha demostrado que no cree en pronósticos.

Remontó ante Japón. Resistió ante Italia. Y ahora… sueña.

Venezuela busca historia, Estados Unidos quiere repetir

Para Venezuela, esta final es territorio inexplorado: su primera oportunidad real de título.

Para Estados Unidos, es la posibilidad de levantar su segundo campeonato del Clásico Mundial de Béisbol, tras el conseguido en 2017.

Todo listo para una noche que puede ser eterna

El béisbol tiene esa magia:

todo puede cambiar con un lanzamiento.

Y este martes, cuando Rodríguez y McLean se suban al montículo, no solo estarán lanzando una pelota…

Estarán escribiendo historia.