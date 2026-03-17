Venezuela vs Estados Unidos: Eduardo Rodríguez y Nolan McLean protagonizan una final de alto voltaje

No hay mañana. No hay margen de error.
Eduardo Rodríguez y Nolan McLean serán los abridores en la final del Clásico Mundial de Béisbol entre Venezuela y Estados Unidos
No hay mañana. No hay margen de error.
La final del Clásico Mundial de Béisbol enfrenta a dos potencias con caminos distintos, pero con el mismo destino: la gloria.
Y como en toda gran historia de béisbol, todo comienza en el montículo.
Venezuela le entrega la bola al experimentado Eduardo Rodríguez.
Estados Unidos responde con la potencia joven de Nolan McLean.
Dos historias, dos estilos… un solo campeón.
El zurdo venezolano no llega a esta final como favorito… pero sí como apuesta de carácter.
Rodríguez, elegido por el manager Omar López, tendrá su segunda salida en el torneo, luego de un debut complicado ante República Dominicana.
Aquella noche permitió tres carreras en apenas 2.2 entradas. Pero también dejó una señal: cinco ponches en medio del caos.
Ahora, el escenario es otro.
Más grande. Más pesado. Más histórico.
El lanzador de los Arizona Diamondbacks sabe lo que está en juego: no solo una final, sino la oportunidad de cambiar su narrativa reciente.
Nolan McLean: el brazo joven que quiere dominar el momento
Del otro lado aparece un nombre que crece a velocidad de vértigo.
Nolan McLean, de apenas 24 años, representa la nueva generación del béisbol estadounidense.
Su primera aparición en el torneo dejó dudas —tres carreras permitidas ante Italia—, pero su irrupción en MLB con los New York Mets fue simplemente dominante: 2.06 de efectividad y 57 ponches en ocho aperturas.
Tiene poder. Tiene confianza.
Pero ahora tendrá algo más: presión real.
La final no solo enfrenta a dos selecciones.
Enfrenta ideas:
La experiencia de Rodríguez, que busca controlarlo todo
La agresividad de McLean, que intenta imponerse desde la potencia
Es pasado contra futuro.
Calma contra explosión.
Control contra instinto.
Como si el duelo de lanzadores no fuera suficiente, Estados Unidos llega con una alineación de lujo liderada por:
Aaron Judge
Bryce Harper
Bobby Witt Jr.
Gunnar Henderson
Un lineup capaz de cambiar el juego con un solo swing.
Pero Venezuela ya ha demostrado que no cree en pronósticos.
Remontó ante Japón. Resistió ante Italia. Y ahora… sueña.
Venezuela busca historia, Estados Unidos quiere repetir
Para Venezuela, esta final es territorio inexplorado: su primera oportunidad real de título.
Para Estados Unidos, es la posibilidad de levantar su segundo campeonato del Clásico Mundial de Béisbol, tras el conseguido en 2017.
El béisbol tiene esa magia:
todo puede cambiar con un lanzamiento.
Y este martes, cuando Rodríguez y McLean se suban al montículo, no solo estarán lanzando una pelota…
Estarán escribiendo historia.