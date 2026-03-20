Venezuela vs Estados Unidos rompe récords de audiencia: la final del Clásico Mundial 2026 se dispara en TV

Eduardo Rodríguez #52 de la selección de Venezuela choca las cinco con Eugenio Suárez #7 mientras este abandona el campo tras ser retirado del partido contra la selección de Estados Unidos

La final del Clásico Mundial de Béisbol 2026 no solo coronó a Venezuela como campeón, sino que también confirmó el impacto global del torneo con cifras históricas de audiencia.

El triunfo de Venezuela 3-2 sobre Estados Unidos fue visto por 10.784.000 espectadores a través de Fox y Fox Deportes, casi el doble de los 5.4 millones que siguieron la final de 2023 entre Japón y el conjunto estadounidense.

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Un crecimiento explosivo en comparación con 2023

El partido decisivo del martes promedió 10.228.000 televidentes solo en Fox, más del doble de los 4.48 millones registrados en FS1 durante la final del Clásico Mundial anterior.

Además, esta cifra superó la audiencia de cada uno de los primeros cuatro juegos de la Serie Mundial 2023 entre Texas y Arizona, reflejando el enorme interés que generó el torneo internacional.

El Clásico Mundial se consolida como fenómeno global

El crecimiento no se limitó a la final. El torneo completo promedió 1.294.000 espectadores en Fox, FS1 y FS2, duplicando los 506.000 de la edición 2023.

Estos números convierten al Clásico Mundial 2026 en el más visto de la historia del torneo, consolidando el evento como una de las grandes plataformas globales del béisbol.

Venezuela, protagonista dentro y fuera del campo

La histórica victoria venezolana no solo significó su primer título, sino que también impulsó el interés de la audiencia a niveles nunca antes vistos. El duelo ante Estados Unidos combinó competitividad, narrativa y estrellas, factores clave en el crecimiento del torneo.

El resultado es claro: el béisbol internacional vive un nuevo auge, y el Clásico Mundial se posiciona como un producto cada vez más atractivo tanto para fanáticos como para las cadenas televisivas.