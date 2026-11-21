El piloto neerlandés de Red Bull Racing, Max Verstappen, sale de su coche tras conseguir el segundo mejor tiempo en la sesión de clasificación para el Gran Premio de Fórmula 1 de Las Vegas, que se celebrará en el circuito Strip de Las Vegas

Max Verstappen (Red Bull) partirá desde la primera posición en el Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1, pese a que Kimi Antonelli (Mercedes) consiguió el mejor tiempo en la clasificación disputada el viernes. Una sanción de cinco puestos por cambiar el motor de combustión interna le impedirá al italiano conservar la pole.

El campeón anticipado del Mundial marcó un tiempo de 1:33.893, con el que superó por 0.258 segundos a Verstappen en una fría noche en la ciudad estadounidense. Sin embargo, el neerlandés heredó el primer lugar de la parrilla y tendrá a George Russell (Mercedes) a su lado en la primera fila.

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Russell, precisamente, buscará aprovechar la carrera para recortar distancias con Verstappen en la lucha por el segundo puesto de la clasificación general, cuando restan tres pruebas para finalizar la temporada.

Lando Norris (McLaren) e Isack Hadjar (Red Bull) completaron los cinco primeros lugares de la sesión.

Por su parte, el argentino Franco Colapinto (Alpine) logró avanzar hasta la Q3 y terminó décimo, aunque partirá noveno debido a la penalización de diez puestos impuesta al australiano Oscar Piastri (McLaren).

La jornada resultó decepcionante para Ferrari, cuyos pilotos Charles Leclerc y Lewis Hamilton quedaron eliminados en la Q2, al finalizar undécimo y duodécimo, respectivamente.

Entre los españoles, Carlos Sainz (Williams) fue decimocuarto y Fernando Alonso (Aston Martin), decimonoveno. Mientras tanto, el mexicano Sergio 'Checo' Pérez (Cadillac) terminó en la decimoctava posición.