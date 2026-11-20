La visita de Rob Manfred al país abrirá una oportunidad para presentar una propuesta que busca llevar partidos de MLB al Estadio Monumental Simón Bolívar. Omar López encabeza la iniciativa junto a varias leyendas del béisbol venezolano.

El histórico campeonato de Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol podría tener repercusiones que trasciendan las celebraciones. El país busca recuperar su presencia en el calendario internacional de las Grandes Ligas (MLB), con la posibilidad de organizar encuentros en el moderno Estadio Monumental Simón Bolívar de Caracas.

BÉISBOL El béisbol me permitió lo que la dictadura me robó

El mánager de la selección nacional, Omar López, anunció que tiene prevista una reunión con el comisionado de MLB, Rob Manfred, y representantes de la Asociación de Jugadores de las Grandes Ligas (MLBPA), quienes estarán en territorio venezolano para participar en las actividades conmemorativas del título mundial.

Según la información difundida por Daniel Álvarez, periodista de El Extrabase, uno de los principales objetivos del encuentro será avanzar en las gestiones para llevar eventos de las Mayores al país.

López explicó que trabaja en esta iniciativa junto a una comisión integrada por figuras históricas del béisbol venezolano como Víctor Martínez, Johan Santana, Salvador Pérez y Miguel Cabrera.

El proyecto contempla la posibilidad de organizar partidos de Grandes Ligas en el Monumental, además de encuentros de exhibición de la selección nacional en Caracas de cara al próximo Clásico Mundial de Béisbol de 2029.

Ahead of the celebrations for Venezuela’s World Baseball Classic team, Omar López, the national team’s manager, announced that Rob Manfred and representatives from the MLBPA will be in the country. They are set to hold a meeting with the goal of bringing Major League Baseball… — Daniel Álvarez-Montes (@DanielAlvarezEE) November 20, 2026

Más de 25 años sin partidos de MLB en Venezuela

La posibilidad de volver a recibir a organizaciones de las Grandes Ligas representa una oportunidad para recuperar una experiencia que no se vive en Venezuela desde comienzos de siglo.

Los antecedentes más recientes se remontan a marzo de 2001, cuando los Astros de Houston y los Indios de Cleveland disputaron dos encuentros de exhibición en el estadio José Bernardo Pérez de Valencia.

Un año antes, el 18 y 19 de marzo de 2000, los Bravos de Atlanta y las Mantarrayas de Tampa Bay protagonizaron una serie de dos compromisos en el Estadio Universitario de Caracas.

Aquellos encuentros reunieron a dos organizaciones de las Grandes Ligas y acercaron a los aficionados venezolanos a algunas de las principales figuras del béisbol estadounidense.

Desde entonces, Venezuela no ha vuelto a recibir partidos de equipos de MLB en su territorio. Es importante señalar que aquellas experiencias correspondieron a encuentros de pretemporada y no a compromisos oficiales de temporada regular.

México, Japón e Inglaterra: ejemplos de la expansión internacional de MLB

La posibilidad de llevar las Grandes Ligas a Caracas no resulta ajena a la estrategia internacional que ha desarrollado la organización durante las últimas décadas.

MLB ha organizado encuentros de temporada regular fuera de Estados Unidos y Canadá en distintos escenarios internacionales, con México, Japón e Inglaterra entre sus principales destinos recientes.

En 2024, los Mets de Nueva York y los Filis de Filadelfia disputaron la London Series en Inglaterra. Un año después, los Dodgers de Los Ángeles y los Cachorros de Chicago inauguraron la temporada regular en Tokio, Japón.

Roki Sasaki (izq.) de Los Angeles Dodgers lanza durante el partido de béisbol entre Los Angeles Dodgers y Chicago Cubs en la Serie de Tokio de la MLB en el Tokyo Dome en Tokio el 19 de marzo de 2025. AFP / Yuichi YAMAZAKI

En 2026, los Padres de San Diego y los Diamondbacks de Arizona protagonizaron la Mexico City Series, con dos encuentros en la capital mexicana.

Estas iniciativas demuestran que las Grandes Ligas mantienen su interés en acercar el espectáculo a aficionados de diferentes mercados y aprovechar escenarios internacionales para ampliar su alcance.

Venezuela cuenta con una tradición beisbolera consolidada, una importante representación de peloteros en las Mayores y una afición que ha demostrado su pasión por este deporte. Elementos que respaldan el interés de convertir a Caracas en una nueva plaza para este tipo de acontecimientos.

El Monumental, la principal carta de presentación de Venezuela

El Estadio Monumental Simón Bolívar, inaugurado en 2023, aparece como el principal argumento para impulsar la candidatura venezolana.

El moderno escenario de La Rinconada ofrece una infraestructura de gran capacidad y condiciones para albergar espectáculos deportivos internacionales. Su incorporación al circuito de eventos de MLB supondría un acontecimiento de enorme impacto para los aficionados venezolanos.

Sin embargo, la iniciativa todavía debe superar distintas etapas de evaluación y negociación. La organización de partidos de las Grandes Ligas requiere acuerdos comerciales, logísticos, operativos y deportivos, además de la aprobación de las autoridades correspondientes.

Por ahora, la reunión anunciada por Omar López representa un primer paso para presentar formalmente el proyecto y explorar las posibilidades de cooperación.

Después de más de 25 años sin recibir a equipos de las Grandes Ligas, Venezuela busca aprovechar el impulso de su histórico campeonato mundial para volver a convertirse en escenario del mejor béisbol del planeta.