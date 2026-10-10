Verstappen firma una jornada perfecta en Singapur con victoria en el esprint y pole

El piloto neerlandés de Red Bull Racing, Max Verstappen, celebra su victoria en la carrera sprint previa al Gran Premio de Singapur de Fórmula 1 en el circuito urbano de Marina Bay en Singapur, el 10 de octubre de 2026. (Foto de

Max Verstappen dominó el sábado en Marina Bay al ganar la carrera esprint y conseguir la pole del Gran Premio de Singapur de Fórmula 1. Charles Leclerc y Lewis Hamilton escoltarán al neerlandés en la salida, mientras Kimi Antonelli terminó cuarto en el esprint y George Russell sufrió un abandono.

Max Verstappen vivió una jornada redonda en el Gran Premio de Singapur de Fórmula 1. El tetracampeón del mundo neerlandés conquistó este sábado la carrera esprint y después consiguió la pole position para la prueba principal, confirmando la mejoría de Red Bull en la recta final de la temporada 2026.

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El piloto neerlandés marcó un tiempo de 1:31.373 en la Q3 de la clasificación disputada en el circuito urbano de Marina Bay. El monegasco Charles Leclerc y el británico Lewis Hamilton, ambos de Ferrari, completaron las tres primeras posiciones, mientras que Kimi Antonelli, líder del Mundial, consiguió el cuarto mejor registro.

Verstappen buscará ahora su primera victoria en el Gran Premio de Singapur, un circuito en el que todavía no ha conseguido subir a lo más alto del podio en sus nueve participaciones anteriores.

Russell abandona y Antonelli amplía sus opciones

La jornada comenzó con una carrera esprint marcada por la lluvia y los incidentes. El inicio se retrasó media hora debido a las precipitaciones del monzón, que dejaron diferentes condiciones de agarre sobre el asfalto de Marina Bay. Los 22 monoplazas arrancaron con neumáticos intermedios.

George Russell, que partía desde la segunda posición, adelantó a Verstappen en la salida. Sin embargo, el británico perdió el control de su Mercedes en la segunda vuelta y terminó contra las barreras, poniendo fin a su carrera y complicando sus aspiraciones al título.

«Fue un error de cálculo», reconoció Russell a Sky Sports.

Su compañero Antonelli también salió beneficiado de los incidentes. El italiano, que rodaba sexto, aprovechó el toque entre los dos McLaren en la última vuelta para terminar cuarto, por detrás de Hamilton y Leclerc.

La carrera esprint dejó numerosos incidentes bajo investigación de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), en una jornada complicada por las condiciones meteorológicas.

Verstappen confirma la recuperación de Red Bull

Después de su triunfo en Malasia, la primera victoria de su temporada, Verstappen volvió a demostrar que Red Bull atraviesa una dinámica positiva. El neerlandés dominó la clasificación y aventajó a los Ferrari, que se perfilan como sus principales rivales para la carrera del domingo.

«Por supuesto, estoy muy contento por conseguir la pole porque era lo que quería», declaró el piloto tras la sesión.

Verstappen destacó el rendimiento del monoplaza durante todo el fin de semana, aunque reconoció que todavía existen aspectos por mejorar.

La sesión de clasificación también sufrió un retraso de 30 minutos. En la Q3, Lando Norris obtuvo la quinta posición, mientras que Russell marcó el sexto mejor tiempo, aunque deberá salir desde el fondo de la parrilla por una penalización relacionada con el cambio de componentes de su Mercedes.

Oscar Piastri, Pierre Gasly, Liam Lawson y Arvid Lindblad completaron las diez primeras posiciones.

Alonso, eliminado en la Q1

La jornada resultó especialmente complicada para Fernando Alonso. El español de Aston Martin quedó eliminado en la primera ronda de clasificación, al igual que su compañero Lance Stroll y los Cadillac de Valtteri Bottas y Sergio Pérez.

Isack Hadjar, compañero de Verstappen en Red Bull, tampoco pudo superar la Q1 debido a un problema mecánico que le impidió registrar una vuelta.

En la Q2 quedaron eliminados, entre otros, el argentino Franco Colapinto, el brasileño Gabriel Bortoleto y el español Carlos Sainz.

Con la pole y el triunfo en el esprint, Verstappen afrontará el Gran Premio de Singapur con la oportunidad de prolongar su recuperación y conquistar por primera vez una de las carreras más exigentes del calendario de Fórmula 1.