Huracán Isaías: qué zonas de Florida enfrentan mayor riesgo de marejadas, lluvias e inundaciones

El huracan Isaias en las primeras horas del viernes 9 octubre de 2026.

MIAMI. — Isaias se convirtió durante la mañana de este viernes en un huracán mayor de categoría 3, mientras avanzaba hacia la costa norte del Golfo y reducía el tiempo disponible para completar evacuaciones y preparativos en el Panhandle de Florida.

Datos obtenidos por un avión cazahuracanes de la Reserva de la Fuerza Aérea mostraron vientos máximos sostenidos de 120 mph , con ráfagas superiores. La presión central mínima descendió a 959 milibares, otra señal del rápido fortalecimiento experimentado desde la madrugada.

A las 8:20 a. m., hora de Miami, el ojo estaba unas 240 millas al sur de Pensacola y 170 millas al sur-sureste de la desembocadura del río Misisipi, y avanzaba hacia el norte-noreste a 15 mph.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) prevé que Isaias continúe como una poderosa tormenta antes de comenzar a debilitarse por el aumento de los vientos en los niveles superiores de la atmósfera.

Incluso con esa posible pérdida de intensidad, el ciclón debe alcanzar la costa como un huracán peligroso durante la noche del viernes, según los expertos.

Marejada de hasta nueve pies

El punto exacto de entrada permanece sujeto a variaciones, pero la zona probable se extiende entre Mobile Bay, Alabama, y Choctawhatchee Bay, en el Panhandle. Las condiciones de tormenta tropical podrían comenzar durante las primeras horas de la tarde, mucho antes de la llegada del ojo.

Un aviso de huracán permanece vigente desde Ocean Springs, Misisipi, hasta la divisoria entre los condados Bay y Gulf, en Florida. Hacia el este, el aviso de tormenta tropical se prolonga hasta el río Aucilla.

La mayor marejada se prevé entre la frontera de Alabama y Florida y Grayton Beach, donde el agua podría elevarse entre seis y nueve pies sobre terrenos normalmente secos si coincide con la marea alta. El ascenso estaría acompañado de olas grandes y destructivas, según las discusiones del NHC.

Isaias puede dejar entre cuatro y ocho pulgadas de lluvia en el Panhandle, Big Bend, el sur de Alabama y el suroeste de Georgia, con acumulaciones aisladas de hasta 15 pulgadas. También existe riesgo de inundaciones repentinas, crecidas de ríos y tornados desde la tarde del viernes.

Evacuaciones y despliegue estatal

Bay, Escambia, Okaloosa, Santa Rosa, Walton, Franklin y Gulf ordenaron evacuaciones en zonas costeras, islas barrera y comunidades bajas. Las autoridades advirtieron que quienes permanezcan en sectores expuestos a marejada deben completar de inmediato su salida, pues los vientos pueden impedir después una movilización segura.

El gobernador Ron DeSantis mantiene una declaración de emergencia para 27 condados. Florida dispone de más de 6.000 trabajadores eléctricos y prevé movilizar aproximadamente 5.000 integrantes de la Guardia Nacional. Cerca de 400 miembros de la Guardia Estatal ya fueron desplegados.

El Departamento de Transporte preparó 260 equipos pesados, casi 1.000 generadores y 100 bombas. También permanecen suspendidos los peajes en Mid-Bay Bridge, Spence Parkway y Garcon Point Bridge para facilitar las evacuaciones.

Escuelas, universidades, oficinas públicas y centros médicos suspendieron actividades en numerosos condados. Cuatro instalaciones correccionales evacuaron a sus reclusos y se habilitaron refugios para residentes con necesidades especiales.

Las autoridades insisten en que el fortalecimiento a categoría 3 aumenta la posibilidad de daños graves por viento, pero la marejada continúa siendo el peligro con mayor potencial mortal para las comunidades costeras.