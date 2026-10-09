Terremoto de magnitud 7,6 en Panamá activa alerta por posible tsunami

CIUDAD DE PANAMÁ.- Un terremoto de magnitud 7,6 sacudió este viernes el centro-sur de Panamá y provoca alarma en Ciudad de Panamá, donde cientos de personas salen de los edificios. El Centro de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos emitó una alerta ante la posibilidad de un tsunami.
El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) localizó el epicentro del terremoto a unos 14 kilómetros al suroeste de Pitaloza Arriba, a una profundidad aproximada de 10 kilómetros. El organismo actualizó la magnitud del sismo a 7,7, tras una estimación inicial de 8 y una revisión posterior a 7,6.
Aunque el temblor se sintió en Ciudad de Panamá, los sismos en la capital son poco frecuentes. La actividad sísmica se concentra principalmente en la provincia de Chiriquí.
Varias réplicas importantes, incluso de 6, se han reportado tras el fuerte movimiento telúrico y las autoridades evalúan algunos daños, sobre todo en las zonas centrales de Herrera, Azuero, Veraguas, Los Santos y otras regiones.
Los primeros informes disponibles no dan un avance de víctimas ni de daños materiales. La información sobre las consecuencias del sismo permanece preliminar, por lo que se esperan actualizaciones de las autoridades.
Alerta ante el riesgo de tsunami
La advertencia del Centro de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos se produjo pocos minutos después del movimiento telúrico. Sin embargo, los datos iniciales no precisan las zonas que podrían verse afectadas ni confirman la formación de olas peligrosas.
La evolución de la alerta depende de las evaluaciones de los organismos especializados, que analizan las características del terremoto para determinar el posible impacto en las áreas costeras.
Evacuaciones en Ciudad de Panamá
En la capital panameña, cientos de personas abandonaron edificios tras sentir el temblor. La presencia de numerosas construcciones de gran altura amplifica la preocupación entre residentes y trabajadores, que buscan salir de las estructuras ante la intensidad del movimiento.
Las autoridades deben determinar el alcance de las posibles afectaciones, mientras los organismos de monitoreo mantienen la vigilancia sobre el evento sísmico y sus consecuencias.
La información continúa en desarrollo, a la espera de un balance oficial sobre daños, posibles víctimas y el estado de la alerta por tsunami.
FUENTE: Con información de AFP/Europa Press/ Servicio Geológico de Estados Unidos