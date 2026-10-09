Terremoto de magnitud 7,6 en Panamá activa alerta por posible tsunami

Un terremoto de magnitud 7,6 sacudió Panamá, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), y provocó pánico en la capital, aunque hasta el momento no se han reportado víctimas ni daños materiales.

Personas evacuadas de un edificio se congregan en una plaza tras un fuerte terremoto que sacudió el país, en Ciudad de Panamá, el 9 de octubre de 2026.

CIUDAD DE PANAMÁ.- Un terremoto de magnitud 7,6 sacudió este viernes el centro-sur de Panamá y provoca alarma en Ciudad de Panamá, donde cientos de personas salen de los edificios. El Centro de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos emitó una alerta ante la posibilidad de un tsunami.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) localizó el epicentro del terremoto a unos 14 kilómetros al suroeste de Pitaloza Arriba, a una profundidad aproximada de 10 kilómetros. El organismo actualizó la magnitud del sismo a 7,7, tras una estimación inicial de 8 y una revisión posterior a 7,6.

SANCIONES Panamá expulsa de su marina mercante a 3 buques sancionados por EEUU por vínculos con Irán

.@TravelGov: Panamá – Un terremoto de magnitud 7,7 se registró en La Pitaloza, Panamá, a las 12:56 hora local el 9 de octubre de 2026. Pueden producirse réplicas capaces de causar daños. Los ciudadanos estadounidenses en la zona deben mantenerse alejados de las estructuras dañadas y monitorear las transmisiones de emergencia locales y la orientación oficial para obtener actualizaciones.Medidas a tomar:- Evite las zonas dañadas y no entre en edificios dañados.- Manténgase alejado de la costa. Si se encuentra cerca de la costa, trasládese a una zona más elevada.- Siga las instrucciones oficiales de las autoridades locales para la recuperación y asistencia.- Esté preparado para cortes de energía eléctrica y de comunicaciones.https://t.co/lYPk9mT4VW — USA en Español (@USAenEspanol) October 9, 2026

Aunque el temblor se sintió en Ciudad de Panamá, los sismos en la capital son poco frecuentes. La actividad sísmica se concentra principalmente en la provincia de Chiriquí.

Varias réplicas importantes, incluso de 6, se han reportado tras el fuerte movimiento telúrico y las autoridades evalúan algunos daños, sobre todo en las zonas centrales de Herrera, Azuero, Veraguas, Los Santos y otras regiones.

Los primeros informes disponibles no dan un avance de víctimas ni de daños materiales. La información sobre las consecuencias del sismo permanece preliminar, por lo que se esperan actualizaciones de las autoridades.

URGENTE| #Terremoto 8.0 en Panamá Se esperan daños significativos en el occidente panameñoProfundidad: 33 km.Es el sismo más grande en el país centroamericanoSe espera un #tsunami para Panamá y Costa RicaDatos: USGS https://t.co/xnO5qkwqbQ — (@Asismet_IF) October 9, 2026

Alerta ante el riesgo de tsunami

La advertencia del Centro de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos se produjo pocos minutos después del movimiento telúrico. Sin embargo, los datos iniciales no precisan las zonas que podrían verse afectadas ni confirman la formación de olas peligrosas.

La evolución de la alerta depende de las evaluaciones de los organismos especializados, que analizan las características del terremoto para determinar el posible impacto en las áreas costeras.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Venezolanos en Chile 2.0 (@venezolanoschile2.0)

Evacuaciones en Ciudad de Panamá

En la capital panameña, cientos de personas abandonaron edificios tras sentir el temblor. La presencia de numerosas construcciones de gran altura amplifica la preocupación entre residentes y trabajadores, que buscan salir de las estructuras ante la intensidad del movimiento.

Las autoridades deben determinar el alcance de las posibles afectaciones, mientras los organismos de monitoreo mantienen la vigilancia sobre el evento sísmico y sus consecuencias.

La información continúa en desarrollo, a la espera de un balance oficial sobre daños, posibles víctimas y el estado de la alerta por tsunami.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Contigo En Directo (@contigoendirectocl)

FUENTE: Con información de AFP/Europa Press/ Servicio Geológico de Estados Unidos