viernes 9  de  octubre 2026
DESIGNACIóN

Comentarista de Fox News será la nueva portavoz de la Casa Blanca

Katie Zacharia fue entre febrero y abril de 2026 la portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), y es una comentarista habitual en las cadenas televisivas Fox News y Newsmax

La nueva portavoz de la Casa Blanca Katie Zacharia con su esposo Tyler.

La nueva portavoz de la Casa Blanca Katie Zacharia con su esposo Tyler.

TERRY WYATT / AFP
Por Leonardo Morales

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha elegido a la comentarista conservadora Katie Zacharia como la nueva portavoz de la Casa Blanca, informó un funcionario de la Presidencia el viernes.

Zacharia fue entre febrero y abril de 2026 la portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), y es una comentarista habitual en las cadenas televisivas Fox News y Newsmax.

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"Se le ofreció el puesto" de portavoz, confirmó la fuente de la Casa Blanca.

Zacharia colabora regularmente para dos empresas de comunicación vinculadas al Presidente, Trump Media y Technology Group, así como con su plataforma, Truth Social.

También forma parte de la organización conservadora Fix California, fundada por un allegado de Donald Trump, Richard Grenell.

Doctora en Derecho, vivió dos años en China, entre 2011 y 2013, donde trabajó para un bufete de abogados.

Katie Zacharia es casada y tiene cuatro hijos.

FUENTE: Con información de AFP.

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