viernes 9  de  octubre 2026
FÓRMULA 1

Verstappen logra la pole del esprint en Singapur, pero está bajo investigación

El neerlandés fue el más rápido en la clasificación, aunque está bajo investigación por un posible adelantamiento con bandera amarilla. George Russell partirá segundo si se mantiene el resultado.

El piloto neerlandés de Red Bull Racing, Max Verstappen, maneja su coche durante la sesión de clasificación al sprint previa al Gran Premio de Singapur de Fórmula 1&nbsp;

El piloto neerlandés de Red Bull Racing, Max Verstappen, maneja su coche durante la sesión de clasificación al sprint previa al Gran Premio de Singapur de Fórmula 1 

(Foto de ROSLAN RAHMAN / AFP)
Por Marcos Ríos

SINGAPUR.- Max Verstappen confirmó que vuelve a estar en condiciones de luchar por las victorias en la Fórmula 1 al conseguir este viernes la pole position para la carrera esprint del Gran Premio de Singapur, menos de una semana después de lograr su primer triunfo de la temporada en el circuito de Sepang, en Malasia.

Sin embargo, el neerlandés podría perder el primer puesto de salida, ya que los comisarios investigan un supuesto adelantamiento a Lewis Hamilton bajo bandera amarilla durante la primera ronda de clasificación (Q1).

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El piloto de Red Bull registró un tiempo de 1:31.156 en el circuito urbano de Marina Bay, suficiente para superar por 120 milésimas de segundo al británico George Russell, de Mercedes, quien había encabezado la única sesión de entrenamientos libres.

"Siempre está todo muy ajustado aquí en Singapur, así que aprietas todo lo que crees posible, rozando los muros en algunos puntos", declaró Verstappen.

El tetracampeón mundial reconoció que el rendimiento del monoplaza mejoró con los neumáticos blandos durante la última fase de la clasificación.

"Cuando pusimos los neumáticos blandos para la Q3, noté que el coche estaba un poco más vivo, pero no me esperaba esto", admitió.

Verstappen buscará ahora convertir la pole en una victoria en un circuito donde todavía no ha conseguido ganar. Las elevadas temperaturas y la humedad de Singapur convierten esta cita en uno de los desafíos físicos más exigentes del calendario.

Russell, atento a una posible sanción

La investigación sobre Verstappen podría modificar la parrilla de salida. Si los comisarios determinan que el neerlandés cometió una infracción, Russell sería uno de los principales beneficiados y podría heredar la primera posición.

El británico afrontará el domingo la carrera principal desde el fondo de la parrilla debido a una sanción por cambio de motor, penalización que no se aplica a la prueba esprint.

Russell destacó la importancia de conseguir una buena posición de salida en Marina Bay, un trazado urbano donde adelantar resulta especialmente complicado.

"El piloto que sale desde la pole tiene una gran ventaja", señaló el británico.

Detrás de los dos primeros clasificados se ubicaron el monegasco Charles Leclerc, con Ferrari, y el australiano Oscar Piastri, de McLaren, quienes ocuparán la segunda fila de la parrilla para la carrera esprint del sábado, prevista a 21 vueltas.

Antonelli sufre y Colapinto saldrá 11º

El italiano Kimi Antonelli, líder del campeonato con una ventaja de 84 puntos sobre su compañero Russell, no tuvo la clasificación esperada y partirá desde la séptima posición.

El piloto de Mercedes quedó por detrás de los británicos Lando Norris, de McLaren, y Lewis Hamilton, de Ferrari, quienes ocuparán la tercera fila.

"Todavía queda mucho por entender de la configuración del coche. El monoplaza es muy impredecible y es muy difícil completar una vuelta", reconoció Antonelli.

"Creo que va a ser un fin de semana muy complicado, no veo de dónde podemos sacar siete décimas por vuelta", agregó.

El neozelandés Liam Lawson, de Racing Bulls, y los franceses Isack Hadjar, de Red Bull, y Pierre Gasly, de Alpine, completaron los diez primeros puestos.

El argentino Franco Colapinto se quedó a menos de una décima de segundo de avanzar a la Q3 y saldrá desde la undécima posición, justo detrás de su compañero Gasly.

Por su parte, el brasileño Gabriel Bortoleto, de Audi, comenzará desde el decimocuarto puesto, por delante del español Fernando Alonso, de Aston Martin.

El mexicano Sergio Pérez partirá desde la antepenúltima posición con Cadillac, después de superar en la Q1 únicamente a su compañero finlandés Valtteri Bottas y al español Carlos Sainz, quien terminó último con Williams.

La carrera esprint del Gran Premio de Singapur se disputará este sábado en el exigente trazado de Marina Bay, mientras la posible sanción a Verstappen mantiene abierta la disputa por la primera posición de salida.

FUENTE: con información de AFP

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