Fórmula 1

Verstappen le gana el pulso a los McLaren y se lleva la Pole en Monza

Max Verstappen, vigente cuádruple campeón del mundo de Fórmula 1, saldrá el domingo al frente de la parrilla del Gran Premio de Italia

El piloto holandés de Red Bull Racing, Max Verstappen, camina por el pit lane después de conseguir la pole position en la sesión de clasificación antes del Gran Premio de Italia de Fórmula 1 en el circuito Autodromo Nazionale Monza, en Monza, norte de Italia, el 6 de septiembre de 2025.&nbsp;

Philippe Lopez / AFP 

Philippe Lopez / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Max Verstappen, vigente cuádruple campeón del mundo de Fórmula 1, saldrá el domingo al frente de la parrilla del Gran Premio de Italia, 16ª cita del 24 de la temporada, por delante de los dos McLaren que lideran el Mundial.

El piloto neerlandés de superó al británico Lando Norris, segundo en la general del Mundial, por 77 milésimas este sábado en la sesión clasificatoria, mientras que el otro McLaren, el del líder del Mundial Oscar Piastri, saldrá en segunda línea junto al Ferrari de Charles Leclerc, vencedor el año pasado en Monza.

"Hemos aportado algunas modificaciones que me han permitido tener un poco más de rendimiento", explicó el neerlandés, que escribió su quinta pole de la temporada, por sólo dos victorias en GP (en Japón y Emilia-Romaña).

En su primer GP de Italia con el mono rojo, el séptuple campeón del mundo Lewis Hamilton obtuvo el quinto mejor tiempo de la sesión clasificatoria.

El británico saldrá por tanto en la décima casilla de la parrilla el domingo, después de haber sido sancionado con una penalización de cinco plazas por haber infringido el reglamento sobre la velocidad en el GP de Países Bajos el pasado fin de semana.

Con esa sanción, los dos Mercedes del inglés George Russell y del italiano Andrea Kimi Antonelli escalarán una posición y coparán la tercera línea.

En su casa, Ferrari tratará el domingo de pasar página a un GP de Países Bajos para olvidar, en el que sus dos pilotos abandonaron.

Ello supuso un doble golpe para la escudería italiana, segunda en el Mundial de constructores, que perdió terreno en la general ante Mercedes, tercera. Sólo doce puntos separan actualmente a ambos equipos.

En el Mundial de pilotos, Piastri cuenta con 34 puntos de ventaja sobre Norris. El mejor de los demás pilotos, Max Verstappen, ya está a 104 puntos del líder Piastri.

El español de Aston Martin Fernando Alonso marcó el 9º mejor tiempo, justo por detrás del brasileño de Sauber Gabriel Bortoleto.

FUENTE: AFP

