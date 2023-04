Vuelve el tenis a China tras acabar boicot por caso Peng Shuai

El presidente y director ejecutivo de la WTA, Steve Simon, dijo en una entrevista con The Associated Press que si bien lo que buscaba nunca se cumplió, una oportunidad para que alguien de la gira se reúna con Peng, junto con una investigación completa y transparente sobre las acusaciones de la campeona de dobles de Grand Slam. Se tomó la decisión, con el aporte de los jugadores y representantes del torneo, de regresar al país.

“La postura que tomamos en ese momento fue adecuada. Y nos mantenemos firmes en eso. Pero 16 meses después de esto, estamos convencidos de que nuestras solicitudes no serán atendidas. Y continuar con la misma estrategia no tiene sentido”, dijo Simon desde St. Petersburg, Florida, donde tiene su sede la WTA.

“Así que necesitábamos buscar un enfoque diferente. Con esto, nuestros miembros creen que es hora de reanudar la misión en China, donde creemos que podemos seguir marcando una diferencia positiva, como lo hemos hecho durante los últimos 20 años, y al mismo tiempo asegurarnos de que Peng no sea olvidado. Al regresar, es de esperar que se puedan hacer más progresos”.

pengSuai.jpg La tenista china Peng Shuai asiste a la final de esquí estilo libre en las Olimpíadas de Invierno, martes 8 de febrero de 2022, en Pekin. Un periodista francés dice que su entrevista exclusiva con la tenista china Peng Shuai no demuestra que todo está bien AP / Jae C. Hong

Aunque no ha habido informes de avistamientos de Peng en público desde las apariciones cuidadosamente orquestadas durante los Juegos Olímpicos de Beijing en febrero de 2022, Simon dijo que la WTA ha “recibido garantías de personas cercanas a ella, con las que hemos estado en contacto, que ella está a salvo y vive con su familia en Beijing”.

Agregó que la Asociación China de Tenis, el organismo rector nacional del deporte, aseguró a la gira que “no habrá ningún problema con nuestros atletas o nuestro personal mientras compiten dentro de la región”.

Llamó al cambio de rumbo "una decisión organizacional" y señaló: "La gran mayoría de los atletas me apoyaron y querían ver un regreso... y sintieron que era hora de regresar".

El calendario de la gira en China debería revelarse en las próximas dos semanas, dijo Simon. Comenzará en septiembre e incluirá las finales de la WTA de final de temporada en Shenzhen y otras paradas similares a las que se jugaron en 2019, antes de que la pandemia de coronavirus provocara una ronda de cancelaciones.

Peng, ahora de 37 años, ganó trofeos de dobles en Wimbledon y el Abierto de Francia y alcanzó el puesto número 1 en el ranking de dobles; en individuales, fue semifinalista del US Open y ocupó el puesto número 14. Se retiró de la vista del público después de decir en una publicación en las redes sociales en noviembre de 2021 que el ex viceprimer ministro Zhang Gaoli la obligó a tener relaciones sexuales. La publicación fue eliminada rápidamente por las autoridades chinas.

Al mes siguiente, Simon, con el respaldo de la Junta Directiva de la WTA, jugadoras, torneos y patrocinadores, dijo que la gira suspendería el juego en China. Esa fue la posición pública más fuerte contra China por parte de un organismo deportivo y le costó a la WTA millones de dólares en ingresos.

pengchina.jpg La tenista china Peng Shuai en un torneo en Beijing el 6 de octubre del 2009. La WTA abrió cartas en el asunto de su desaparición AP / Ng Han Guan

Peng luego trató de retractarse, incluso en una entrevista controlada durante los Juegos de Invierno del año pasado . Después de los Juegos Olímpicos, la atención mundial y la indignación que generó su caso: “¿ Dónde está Peng Shuai? ” fue un grito de guerra popular, un eslogan de camiseta que se ve en los torneos de Grand Slam, un tema de moda en las redes sociales, parece haber disminuido.

La gira de tenis masculino de la ATP y la Federación Internacional de Tenis, que supervisa la Copa Billie Jean King y la Copa Davis junto con torneos de nivel inferior para jugadores individuales, dijeron recientemente que reanudarían sus operaciones en China después de permanecer fuera debido al COVID-19.

Cuando dio la noticia por primera vez sobre dejar China, Simon le dijo a AP: "... lo único que no podemos hacer es alejarnos de esto, porque si nos alejamos de los elementos clave, que obviamente es no solo su bienestar, sino también la investigación; entonces le estamos diciendo al mundo que no abordar la agresión sexual con la seriedad que requiere está bien, porque es demasiado difícil. Y es simplemente algo que no podemos permitir que suceda”.

zhangchina.jpg El exviceprimer ministro de China, Zhang Gaoli, principal acusado de la agresión sexual cometida a la tenista Peng Shuai AFP / JEWEL SAMAD

Cuando se le preguntó si algunos podrían interpretar el movimiento del jueves como un retroceso, Simon respondió: “Bueno, todos tendrán sus propias opiniones al respecto, seguro. Puedo entender cómo alguien podría verlo de esa manera, seguro. Pero tomamos una posición que nadie más tiene. Y, creo, a partir de eso, también recibimos algunas cosas que no pensamos que obtendríamos", citando las garantías sobre la seguridad de Peng y la de las jugadoras y el personal de la WTA al regresar a China.

FUENTE: AP