Wayne Rooney responde a Tom Brady: “No entiende de fútbol” tras críticas a su trabajo en Birmingham

Wayne Rooney, exentrenador del Birmingham City y leyenda del Manchester United, respondió a las críticas del accionista minoritario Tom Brady, quien en un documental expresó preocupación por su “ética de trabajo” durante su etapa en el club.
Wayne Rooney calificó de “injustas” las críticas de Tom Brady sobre su ética de trabajo y dijo que el astro de la NFL “no entiende de fútbol”
En su pódcast The Wayne Rooney Show (BBC), el excapitán inglés aseguró que Brady “no entiende de fútbol” y que sus comentarios fueron “muy injustos”:
“Tom vino una vez, justo antes de un partido, cuando las sesiones son más ligeras. En NFL se trabaja tres meses al año; aquí los jugadores también necesitan descanso”.
Rooney fue despedido en enero de 2024 tras menos de tres meses en el cargo. Birmingham descendió a League One, pero bajo la gestión del fondo estadounidense Knighthead Capital, el club invirtió 30 millones de libras y rompió récords con 111 puntos para volver como campeón.
“Es uno de los mejores atletas de la historia. Birmingham ahora está haciendo las cosas bien y ha sacado a los jugadores que debía”.