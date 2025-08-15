Wayne Rooney responde a Tom Brady: “No entiende de fútbol” tras críticas a su trabajo en Birmingham

El exfutbolista inglés y comentarista de televisión Wayne Rooney observa antes del inicio del partido de vuelta de las semifinales de la UEFA Champions League entre el Inter de Milán y el FC Barcelona en el estadio San Siro de Milán el 6 de mayo de 2025.

ARCHIVO - Foto del 4 de noviembre del 2023, el técnico del Birmingham Wayne Rooney da instrucciones en un encuentro. El martes 2 de enero del 2024, Birmingham despide a Roooney después de 15 partidos al frente del equipo.

Wayne Rooney , exentrenador del Birmingham City y leyenda del Manchester United , respondió a las críticas del accionista minoritario Tom Brady , quien en un documental expresó preocupación por su “ética de trabajo” durante su etapa en el club.

En su pódcast The Wayne Rooney Show (BBC), el excapitán inglés aseguró que Brady “no entiende de fútbol” y que sus comentarios fueron “muy injustos”:

BÉISBOL Tras momentos de excelencia en 2025, el futuro luce promisorio para los Marlins

“Tom vino una vez, justo antes de un partido, cuando las sesiones son más ligeras. En NFL se trabaja tres meses al año; aquí los jugadores también necesitan descanso”.

Rooney fue despedido en enero de 2024 tras menos de tres meses en el cargo. Birmingham descendió a League One, pero bajo la gestión del fondo estadounidense Knighthead Capital, el club invirtió 30 millones de libras y rompió récords con 111 puntos para volver como campeón.

Pese a la polémica, Rooney elogió a Brady:

“Es uno de los mejores atletas de la historia. Birmingham ahora está haciendo las cosas bien y ha sacado a los jugadores que debía”.