viernes 15  de  agosto 2025
Wayne Rooney responde a Tom Brady: “No entiende de fútbol” tras críticas a su trabajo en Birmingham

Wayne Rooney calificó de “injustas” las críticas de Tom Brady sobre su ética de trabajo y dijo que el astro de la NFL “no entiende de fútbol”

ARCHIVO - Foto del 4 de noviembre del 2023, el técnico del Birmingham Wayne Rooney da instrucciones en un encuentro. El martes 2 de enero del 2024, Birmingham despide a Roooney después de 15 partidos al frente del equipo.

ARCHIVO - Foto del 4 de noviembre del 2023, el técnico del Birmingham Wayne Rooney da instrucciones en un encuentro. El martes 2 de enero del 2024, Birmingham despide a Roooney después de 15 partidos al frente del equipo. 

AP / Bradley Collyer
El exfutbolista inglés y comentarista de televisión Wayne Rooney observa antes del inicio del partido de vuelta de las semifinales de la UEFA Champions League entre el Inter de Milán y el FC Barcelona en el estadio San Siro de Milán el 6 de mayo de 2025.

El exfutbolista inglés y comentarista de televisión Wayne Rooney observa antes del inicio del partido de vuelta de las semifinales de la UEFA Champions League entre el Inter de Milán y el FC Barcelona en el estadio San Siro de Milán el 6 de mayo de 2025.

PIERO CRUCIATTI / AFP
Por Pedro Felipe Hernández

Wayne Rooney, exentrenador del Birmingham City y leyenda del Manchester United, respondió a las críticas del accionista minoritario Tom Brady, quien en un documental expresó preocupación por su “ética de trabajo” durante su etapa en el club.

En su pódcast The Wayne Rooney Show (BBC), el excapitán inglés aseguró que Brady “no entiende de fútbol” y que sus comentarios fueron “muy injustos”:

“Tom vino una vez, justo antes de un partido, cuando las sesiones son más ligeras. En NFL se trabaja tres meses al año; aquí los jugadores también necesitan descanso”.

Rooney fue despedido en enero de 2024 tras menos de tres meses en el cargo. Birmingham descendió a League One, pero bajo la gestión del fondo estadounidense Knighthead Capital, el club invirtió 30 millones de libras y rompió récords con 111 puntos para volver como campeón.

Pese a la polémica, Rooney elogió a Brady:

“Es uno de los mejores atletas de la historia. Birmingham ahora está haciendo las cosas bien y ha sacado a los jugadores que debía”.

Nicolás Maduro junto a Diosdado Cabello
SEGURIDAD NACIONAL

Despliegue de EEUU en el mar Caribe prepara el terreno para acciones contra el régimen de Maduro

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.
SEGURIDAD NACIONAL

Marco Rubio confirma presencia de fuerzas aéreas y navales de EEUU en Sur del Caribe

Una captura de pantalla muestra a la líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, gesticulando durante una entrevista de AFP vía Zoom en Caracas el 15 de mayo de 2025. video
VENEZUELA

María Corina Machado: hay avance para debilitar régimen de Maduro, estamos reconectados

María Carolina Hoyos Turbay, directora de la Fundación Solidaridad por Colombia, dice que su hermano Miguel Uribe Turbay es como si fuera su hijo
COLOMBIA

Hermana de Miguel Uribe Turbay: "Espero que realmente se haga justicia"

Jackie García Roves, alcaldesa de Hialeah. 
LO QUE VIENE

Hialeah anticipa subida en factura de agua y busca eliminar pensiones aprobadas en marzo

