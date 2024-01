BARCELONA -. El técnico del Barcelona, Xavi Hernández , aseguró este martes sentirse "liberado" tras anunciar el sábado su decisión de irse a final de temporada, lamentando la presión que se sufre en ese cargo, donde "te hacen sentir a diario que no vales".

"Intento expresar lo que siento, te hacen sentir que no vales a diario, les ha pasado a todos los entrenadores, hablando con Pep ( Guardiola ) ya me lo dijo, le pasó a Valverde, a Luis Enrique lo vi sufrir", explicó Xavi en rueda de prensa.

"Les ha pasado a todos los entrenadores, tenemos que reflexinoar, tenemos un problema en cuanto a la exigencia de este cargo", añadió el técnico azulgrana.

"No se disfruta, no es calidad de vida, no se disfruta realmente. Parece que te juegas la vida en cada momento", insistió Xavi, quien anunció el sábado que dejará el club al final de la temporada.

El excentrocampista, que reiteró que había tomado su decisión hace tiempo, afirmó, no obstante, que sigue "con la máxima ilusión y energía."

Xavi Hernández (4).jpg El técnico del Barcelona, Xavi Hernández, reacciona durante el partido contra el Real Madrid por la Liga española, el domingo 19 de marzo de 2023. AP Foto/Joan Mateu

"El anuncio me ha liberado a nivel personal, pero sigo motivadísimo y voy a dar un plus" hasta final de temporada.

"Creo que hemos hecho un buen trabajo, pero esta temporada no hemos estado a la altura de las circunstancias", reconoció Xavi, cuyo equipo está a once puntos del Girona, líder liguero, tras perder la final de la Supercopa de España y ser eliminado en la Copa del Rey.

Xavi quiere creer que "se han sentado unas bases para el futuro que pueden ser muy buenas para el entrenador que pueda venir".

El técnico azulgrana pidió "unidad" para lo que queda de temporada, prometiendo "dejarse la piel" para acabar lo mejor posible, empezando el miércoles en el partido aplazado de la 20ª jornada de Liga contra Osasuna.

"Nos jugamos mucho, nos jugamos quedar lo mejor posible en la Liga y luego competir en la Champions", dijo, insistiendo en que "sigo con la máxima ilusión y energía".

FUENTE: AFP