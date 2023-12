Xavi Hernández: "Tenemos un Barcelona en construcción"

MADRID.- El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, apuntó que su equipo no hizo mal partido ante el Girona pero se llevó un resultado "abultado" (2-4) porque no fue tan "contundente" como el líder de LaLiga EA Sports, apuntando a la efectividad como gran problema de un equipo que está "en construcción".

"El cómo no ha sido malo. Nos cabrea la derrota porque hemos tenido el partido en nuestras manos. No hemos aprovechado nuestros momentos y el Girona sí. Ha sido un intercambio de golpes, por eso digo que ha sido el partido del caos. Ellos nos han golpeado fuerte y nosotros no. Debemos ser mucho más efectivos, nos está marcando la temporada", dijo en rueda de prensa.