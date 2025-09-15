lunes 15  de  septiembre 2025
Boxeo

¿Y qué viene para Canelo Alvarez?

Saúl Canelo Alvarez no únicamente perdió su condición de campeón indiscutido o todos sus cinturones de las 168 libras

Canelo Álvarez habla con los medios durante una conferencia de prensa después de su disputada pelea por el título de peso súper mediano, donde fue derrotado por Terence Crawford (no en la foto) por decisión unánime (116-112, 115-113, 115-113) durante Canelo v Crawford Fight Night de Netflix en el Allegiant Stadium el 13 de septiembre de 2025 en Las Vegas, Nevada.&nbsp;

Harry How/Getty Images para Netflix/AFP
Por CRISTIAN ECHEVERRIA

Saúl Canelo Alvarez no únicamente perdió su condición de campeón indiscutido o todos sus cinturones de las 168 libras ante Terence Crawford, sino que también se prendieron las alarmas sobre la continuidad del jalisciense en la elite del boxeo.

"Hice una buena preparación pero no el físico no me respondió", dijo el Canelo en conferencia de prensa, en una declaración que más bien sonó a la típica confesión de que lo que se ve no se pregunta.

Lee además
El estadounidense Terence Crawford (izq) y el mexicano Saúl Canelo Álvarez pelean en un combate en Las Vegas, el 13 de septiembre de 2025.
BOXEO

Crawford acaba con el reinado de "Canelo" Álvarez frente a 70.000 aficionados
El mexicano Saúl Canelo Álvarez celebra luego de superar al cubano William Scull en un combate en Riad, el 4 de mayo de 2025.
BOXEO

"Canelo" Álvarez pone en juego su legado en una megapelea contra el invicto Crawford

Saúl Alvarez recientemente firmó un contrato por varias peleas con Turki Al-Sheikh, el jeque arabe que quiere adueñarse del negocio del boxeo. Sin embargo, lo presenciado en un pletórico Allegiant Stadium hace pensar que Canelo debe aceptar la ruta descendente de su carrera, aunque para su buena suerte con un plan de retiro multimillonario.

De hecho, durante el Fight Week el mexicano dijo que no veía cerca el retiro y que estaría en el negocio por varios años. Pero lo de Crawford, que técnica y llanamente lo llevó de nuevo a la escuelita, fue simplemente la extensión de una mala imagen que arrastraba Canelo desde su pelea ante William Scull, en donde incluso muchos pensaron que el cubano con su estilo elusivo pudo, si se hubiera propuesto, sacarle la pelea por puntos.

Terence Crawford y Canelo Álvarez
El estadounidense Terence Crawford (izq) y el mexicano Saúl

El estadounidense Terence Crawford (izq) y el mexicano Saúl "Canelo" Álvarez pelean en un combate en Las Vegas, el 13 de septiembre de 2025.

Lentitud, falta de reacción y un IQ limitado que no le permitió descifrar nunca una reacción al plan de pelea de Crawford, fueron la expresión misma de que Canelo ya fue vencido por el tiempo. Y es que aunque Saúl dijo que en esta pelea él ‘decidió correr el riesgo’, el verdadero riesgo era para un Crawford que debió subir dos categorías para enfrentar al mexicano. Lo irónico del caso es que Crawford fue uno de los peleadores más subestimados de su era, ya que aunque siempre fue un tipo elite, sus bolsas nunca fueron buenas.

De hecho, la bolsa más grande de su carrera la encontró en el combate frente a Saúl y con la victoria también abre la posibilidad de que en la parte final de su carrera pueda sumar todo lo que no pudo en años anteriores.

Aquí la pregunta que surge de este momento es qué viene para Canelo en los próximos meses, ya que Turki ya había adelantado que la próxima pelea del Canelo sería en Arabia.

Sin embargo, con la superioridad mostrada por Crawford a pocos les convencería una pelea de revancha, y luego vendría el abanico de opciones para tratar de revivir en la recta final la carrera del jalisciense que vino sosteniendo la taquilla.

El tema es que Canelo como producto recibió el golpe más bajo ante Crawford en plena fecha de independencia. Y aquí queda claro que puedes engañar a uno toda la vida, o bien a todos por un solo día, pero nunca podrás engañar a todos por toda la vida.

Tyler Robinson, presunto asesino de Charlei Kirk. 
INVESTIGACIONES

Aíslan a presunto asesino de Kirk; médicos evalúan su salud mental y salen nuevos detalles de su vida

Tyler Robinson, sospechoso del asesinato del activista conservador Charlie Kirk, y su pareja transgénero, Lance Twiggs
INVESTIGACIÓN

Presunto asesino de Charlie Kirk tiene una pareja transgénero que coopera con el FBI: "La oveja negra"

El presidente de la Reserva Federal Jerome Powell.
Economía

La Fed se prepara para la primera reducción de tasas de interés en 2025 ¿Qué porcentaje?

Elaine Angene Escoe es buscada por el FBI.
FUGITIVA

FBI Miami busca a mujer por fraude de $34 millones con fondos de COVID-19

El británico Ricky Hatton, excampeón mundial de boxeo, posa con dos cinturones después de una conferencia de prensa, el 29 de enero de 2009.
BOXEO

Fallece Ricky Hatton, leyenda del boxeo, a los 46 años de edad

