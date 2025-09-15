Mascherano tras la aplastante derrota de Inter Miami: "Queda agachar la cabeza"

Javier Mascherano, entrenador del Inter Miami CF, llega antes del partido contra el Philadelphia Union en el Chase Stadium, el 29 de marzo de 2025 en Fort Lauderdale, Florida.

El técnico argentino Javier Mascherano reconoció su preocupación tras la dura caída del Inter Miami por 0-3 ante Charlotte FC , un partido en el que Lionel Messi falló un penalti a lo 'Panenka' y el israelí Idan Toklomati firmó un triplete que sentenció a los de Florida.

"Claramente me preocupa, perdimos 3-0, teníamos la ilusión de jugar un buen partido y de poder conseguir los tres puntos para generar confianza. Lamentablemente no fue la noche que queríamos", declaró Mascherano en la rueda de prensa desde el Bank of America Stadium.

Atletismo Mondo Duplantis gana medalla de oro en Tokio y rompe su propio récord mundial de salto con pértiga

El entrenador subrayó los problemas de desorganización defensiva de su equipo y asumió toda la responsabilidad:

"Lo que queda es agachar la cabeza, trabajar en silencio, aguantar lo que venga y preparar el partido del martes. El responsable de no conseguir los resultados soy yo. No conozco otro camino que seguir trabajando".

Javier Mascherano (2).jpg El argentino Javier Mascherano, director técnico del Inter Miami, durante la conferencia de prensa de su presentación, el 3 de diciembre de 2024. AFP

Con esta derrota, Inter Miami se hunde en una dinámica negativa que preocupa a cuerpo técnico y afición, mientras que Charlotte FC celebró el gran momento de Toklomati, autor de los tres goles del encuentro.