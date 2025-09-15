lunes 15  de  septiembre 2025
Mascherano tras la aplastante derrota de Inter Miami: "Queda agachar la cabeza"

El técnico argentino Javier Mascherano reconoció su preocupación tras la dura caída del Inter Miami por 0-3 ante Charlotte FC

Javier Mascherano, entrenador del Inter Miami CF, llega antes del partido contra el Philadelphia Union en el Chase Stadium, el 29 de marzo de 2025 en Fort Lauderdale, Florida.

Javier Mascherano, entrenador del Inter Miami CF, llega antes del partido contra el Philadelphia Union en el Chase Stadium, el 29 de marzo de 2025 en Fort Lauderdale, Florida. 

AFP / Rich Storry
Por Pedro Felipe Hernández

El técnico argentino Javier Mascherano reconoció su preocupación tras la dura caída del Inter Miami por 0-3 ante Charlotte FC, un partido en el que Lionel Messi falló un penalti a lo 'Panenka' y el israelí Idan Toklomati firmó un triplete que sentenció a los de Florida.

"Claramente me preocupa, perdimos 3-0, teníamos la ilusión de jugar un buen partido y de poder conseguir los tres puntos para generar confianza. Lamentablemente no fue la noche que queríamos", declaró Mascherano en la rueda de prensa desde el Bank of America Stadium.

El entrenador subrayó los problemas de desorganización defensiva de su equipo y asumió toda la responsabilidad:

"Lo que queda es agachar la cabeza, trabajar en silencio, aguantar lo que venga y preparar el partido del martes. El responsable de no conseguir los resultados soy yo. No conozco otro camino que seguir trabajando".

Javier Mascherano (2).jpg
El argentino Javier Mascherano, director técnico del Inter Miami, durante la conferencia de prensa de su presentación, el 3 de diciembre de 2024.

El argentino Javier Mascherano, director técnico del Inter Miami, durante la conferencia de prensa de su presentación, el 3 de diciembre de 2024.

Con esta derrota, Inter Miami se hunde en una dinámica negativa que preocupa a cuerpo técnico y afición, mientras que Charlotte FC celebró el gran momento de Toklomati, autor de los tres goles del encuentro.

