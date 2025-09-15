Dura derrota de los Dolphins en casa contra los Patriots

Los Miami Dolphins sufrieron una dura derrota 33-27 ante los New England Patriots en su debut en el Hard Rock Stadium y ahora caen a un preocupante 0-2 en la temporada 2025 de la NFL. El panorama se complica aún más al enfrentar este jueves a los Buffalo Bills, archifavoritos de la AFC Este, lo que podría dejarlos con un inicio de 0-3 prácticamente letal para sus aspiraciones de playoffs.
El partido estuvo lleno de altibajos, con una defensa de Miami incapaz de frenar a New England y un Tua Tagovailoa que, pese a sumar 315 yardas y 2 touchdowns, sufrió 5 capturas e intercepciones en momentos clave. Tyreek Hill brilló con 109 yardas, mientras que DeVon Achane aportó 92 por aire y lideró el ataque terrestre con 30.
Por el lado de los Patriots, el novato Drake Maye cumplió con 230 yardas y dos pases de anotación, apoyado por jugadas explosivas en equipos especiales que inclinaron la balanza.
El entrenador Mike McDaniel asumió la responsabilidad tras un inicio de campaña decepcionante:
“Estamos frustrados, no ejecutamos bien, faltó comunicación, es mi responsabilidad”.
Con este mal arranque y una defensa que permite demasiados puntos, los Dolphins corren el riesgo de ver hundida su temporada antes de octubre.