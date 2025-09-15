Dura derrota de los Dolphins en casa contra los Patriots

Drake Maye # 10 de los New England Patriots busca pasar contra los Miami Dolphins durante el segundo cuarto del juego en el Hard Rock Stadium el 14 de septiembre de 2025 en Miami Gardens, Florida.

Los Miami Dolphins sufrieron una dura derrota 33-27 ante los New England Patriots en su debut en el Hard Rock Stadium y ahora caen a un preocupante 0-2 en la temporada 2025 de la NFL . El panorama se complica aún más al enfrentar este jueves a los Buffalo Bills, archifavoritos de la AFC Este, lo que podría dejarlos con un inicio de 0-3 prácticamente letal para sus aspiraciones de playoffs.

El partido estuvo lleno de altibajos, con una defensa de Miami incapaz de frenar a New England y un Tua Tagovailoa que, pese a sumar 315 yardas y 2 touchdowns, sufrió 5 capturas e intercepciones en momentos clave. Tyreek Hill brilló con 109 yardas, mientras que DeVon Achane aportó 92 por aire y lideró el ataque terrestre con 30.

FÚTBOL AMERICANO Jugadores de los Dolphins sostienen reunión tras derrota ante los Colts

FÚTBOL AMERICANO Peor no pueden estar los Dolphins y ahí radica la esperanza

Por el lado de los Patriots, el novato Drake Maye cumplió con 230 yardas y dos pases de anotación, apoyado por jugadas explosivas en equipos especiales que inclinaron la balanza.

El entrenador Mike McDaniel asumió la responsabilidad tras un inicio de campaña decepcionante:

“Estamos frustrados, no ejecutamos bien, faltó comunicación, es mi responsabilidad”.

Con este mal arranque y una defensa que permite demasiados puntos, los Dolphins corren el riesgo de ver hundida su temporada antes de octubre.