miércoles 18  de  marzo 2026
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Estadio Azteca de México se convertirá en hostal turístico previo al Mundial

Los afortunados huéspedes del icónico recinto de México serán las primeras cuatro personas que logren concretar su reserva el 23 de marzo, según se informó

El Estadio Banorte, históricamente conocido como Estadio Azteca, en la Ciudad de México, será una de las sedes del Mundial de 2026.

El Estadio Banorte, históricamente conocido como Estadio Azteca, en la Ciudad de México, será una de las sedes del Mundial de 2026.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MÉXICO.- El legendario Estadio Azteca, escenario del partido inaugural del Mundial de Norteamérica 2026 el 11 de junio, se convertirá por una noche en un alojamiento de Airbnb para recibir a cuatro aficionados ansiosos de conocer el coloso, anunció el martes la plataforma digital de alojamiento.

Y el anfitrión designado para recibir a los cuatro huéspedes es la máxima estrella del fútbol mexicano, Hugo Sánchez, ganador de cinco Pichichi, la corona de goleador de la liga española.

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El portal de la plataforma de alojamientos promueve "Duerme en el Coloso de Santa Úrsula", como conocen los mexicanos al estadio localizado en un sector del mismo nombre.

Los afortunados huéspedes serán las primeras cuatro personas que logren concretar su reserva el 23 de marzo, según la dinámica anunciada. La estancia se llevará a cabo entre el 4 y el 5 de abril.

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Además, la experiencia incluye entradas para asistir al partido inaugural del Mundial 2026, en el que México se enfrentará a Sudáfrica.

"Pasa la noche en tu propia suite de lujo dentro del Estadio de la Ciudad de México para despertarte con una vista impresionante de la cancha", promueve la plataforma.

El anuncio está acompañado de vistas del estadio, tanto de la cancha como de instalaciones donde se observa una sala de estar con una televisión de muro a muro y una habitación de estilo minimalista.

"Los afortunados que logren reservar podrán estar conviviendo y viviendo aquí en el estadio", dice Sánchez en una publicación de la plataforma en la red social TikTok.

A los huéspedes se les promete un recorrido VIP por el estadio y una charla con el conocido exgoleador mexicano.

El Azteca, sometido a una profunda renovación a marchas forzadas para su tercer Mundial, tras albergar los de 1970 y 1986, será reinaugurado el 28 de marzo con el encuentro amistoso entre México y Portugal.

Sporting de Braga clasifica en la Europa League

El Sporting de Braga portugués se convirtió este miércoles en el primer equipo clasificado a los cuartos de final de la Europa League, después de vencer 4-0 al Ferencvaros húngaro, este miércoles en la vuelta de su eliminatoria de octavos.

El Braga, cuarto de su liga, remontó el pulso, ya que había perdido 2-0 en la ida del pasado jueves en Budapest.

Los lusos dieron pronto la vuelta a la situación, con tres goles en la primera parte, conseguidos por el portugués Ricardo Horta (11'), el austríaco Florian Grillitsch (15') y el español Gabriel Martínez (34').

El capitán Horta puso el cuarto y definitivo en el minuto 53.

En cuartos de final, el Sporting de Braga, subcampeón de este torneo en 2011, se enfrentará al Betis español o al Panathinaikos griego.

FUENTE: AFP

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