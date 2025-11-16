miércoles 19  de  noviembre 2025
INSPIRACIÓN

"Despierta tu luz" con Jenisbel Acevedo: un encuentro para reconectar con tu esencia, sanar y brillar

La jornada incluyó experiencias interactivas, espacios de gastronomía, desfile de moda para promover la inclusión de personas con síndrome de Down y presentación musical de Leslie Cartaya

Evento Despierta tu luz.&nbsp;

Evento "Despierta tu luz". 

Cortesía
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI-- La reconocida filántropa, autora y presidenta del Acevedo Foundation, Jenisbel Acevedo presenta el evento “Despierta tu luz”, una experiencia creada para inspirar a las mujeres a reconectar con su esencia, reconocer su valor y transformar sus vivencias en fortaleza. El encuentro se realizó el sábado 15 de noviembre en Doral, reuniendo a seguidoras de su comunidad digital en una jornada de empoderamiento.

“Despierta tu luz” no es solo una conferencia, es un espacio donde el alma se escucha y el corazón se abre. Jenisbel invita a las seguidoras a regalarse un momento para sí mismas, para recordar que todas llevan una luz interior que, aunque a veces se apague, nunca desaparece.

Lee además
 Fabiola Angulo, María José Jiménez, Milena Liascovitz y Sandra Quintero.
EVENTO

Mujeres líderes en Miami impulsan el empoderamiento femenino
Equipo detrás de Days to Shine trabaja para brindar un evento memorable.
EVENTOS

Days to Shine: un evento inspirador para la mujer regresa a Miami este fin de semana

“Durante mucho tiempo pensé que mis caídas eran fracasos, hasta que comprendí que cada experiencia difícil venía con una lección que debía compartir. Con estos eventos quiero motivarlas desde la realidad, no desde la perfección. Porque sé lo que es sentir miedo o dudar de una misma, pero también sé lo que se siente cuando te levantas y vuelves a creer”, expresa Acevedo.

En una sociedad que muchas veces empuja a las mujeres a priorizar a los demás, Jenisbel invita a mirarse con amor, sin culpa ni comparaciones. Jenisbel promueve la creación de una comunidad de mujeres que se eleven unas a otras.

Raquel Wallace, de “Alma in Rhythm”, abrió el evento con una sanación somática, demostrando métodos científicos para calmar el cuerpo y activar la corteza prefrontal. Después de ese ejercicio, Jenisbel tomó el escenario para su momento estelar, lleno de inspiración y motivación. Luego continuó con una conversación amena junto a la presentadora Alessandra Villegas, quien le preguntó sobre su motor, su inspiración y la importancia de realizar eventos como este.

El encuentro también contó con un desfile de moda inclusivo presentado por Gigi’s Playhouse Miami y The WOW Center, organizaciones que promueven la inclusión y el empoderamiento de personas con síndrome de Down y diversidad funcional. Las participantes desfilaron compartiendo su luz y demostrando que la verdadera belleza nace del alma.

La jornada continuó con sorteos, premios y sorpresas, seguidas por una presentación musical de la talentosa Leslie Cartaya, quien ofreció un mini-concierto lleno de energía.

Al evento también se sumó La Colonia Medical Center junto a la familia Acevedo, aportando su apoyo a esta iniciativa. Además, la experiencia incluyó presentaciones musicales, degustaciones culinarias, espacios de networking y momentos dedicados a celebrar la sororidad y el poder de la conexión femenina.

“Estos encuentros son mi manera de decirle a cada mujer: no estás sola. Venimos a compartir, a llorar si hace falta, a reír, a soltar… y a recordar que todas tenemos un brillo único”, afirma Acevedo.

Para conocer más sobre Jenisbel Acevedo y su labor filantrópica, síguela en redes sociales: @jenisbelacevedo | @acevedofoundation | @unbarcodesuenos

Temas
Te puede interesar

Una mujer venezolana lleva con orgullo el tricolor en el portaaviones USS Gerald Ford que se suma al Caribe

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El alcalde mexicano Carlos Manzo recibió hasta seis disparos y fue trasladado aún con vida en una ambulancia al Hospital Fray Juan de San Miguel, donde murió el 1 de noviembre
Investigación

Detienen a uno de los autores intelectuales del asesinato de alcalde que indignó a México

La jamaicana Gabrielle Henry desfila en el escenario durante la presentación de trajes nacionales de Miss Universo 2025 en Nonthaburi, el 19 de noviembre de 2025. 
CERTAMEN DE BELLEZA

Miss Jamaica sufre caída en gala preliminar de Miss Universo 2025

Vicki López, nueva comisionada de Miami-Dade.
POLÍTICA LOCAL

Vicki López, nueva comisionada del Distrito 5 de Miami-Dade tras una reñida votación

Billete de dólar junto a monedas de la criptomoneda bitcoin
JUSTICIA

Cae el 'contador' de red cripto que blanqueó millones en lujos y autos en Miami

Miss Angola, Maria Da Cunha (al frente a la derecha), desfila por el escenario junto a otras concursantes durante la presentación de trajes nacionales de Miss Universo 2025 en Nonthaburi.
CONTROVERSIA

Un tercer jurado de Miss Universo renuncia días antes del certamen

Te puede interesar

El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump.
EEUU

Trump firma ley para hacer públicos los archivos del caso Epstein y apunta a figuras demócratas

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Agentes federales se enfrentan a las agresiones de manifestantes anti-ICE en el edificio de Inmigración y Control de Aduanas de EEUU, en Portland, Oregón.
PROPUESTA LEGISLATIVA

Republicanos impulsan la "Ley Halo" para castigar amenazas y acoso contra agentes del ICE

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, el presidente de EEUU, Donald Trump, y el presidente de Rusia, Vladimir Putin. 
Conflicto bélico

Ucrania habría recibido propuesta de paz de EEUU que implicaría "ceder territorio y reducir ejército"

La jamaicana Gabrielle Henry desfila en el escenario durante la presentación de trajes nacionales de Miss Universo 2025 en Nonthaburi, el 19 de noviembre de 2025. 
CERTAMEN DE BELLEZA

Miss Jamaica sufre caída en gala preliminar de Miss Universo 2025

Miss Angola, Maria Da Cunha (al frente a la derecha), desfila por el escenario junto a otras concursantes durante la presentación de trajes nacionales de Miss Universo 2025 en Nonthaburi.
CONTROVERSIA

Un tercer jurado de Miss Universo renuncia días antes del certamen