"Despierta tu luz" con Jenisbel Acevedo: un encuentro para reconectar con tu esencia, sanar y brillar

MIAMI-- La reconocida filántropa, autora y presidenta del Acevedo Foundation, Jenisbel Acevedo presenta el evento “Despierta tu luz” , una experiencia creada para inspirar a las mujeres a reconectar con su esencia, reconocer su valor y transformar sus vivencias en fortaleza. El encuentro se realizó el sábado 15 de noviembre en Doral, reuniendo a seguidoras de su comunidad digital en una jornada de empoderamiento.

“Despierta tu luz” no es solo una conferencia, es un espacio donde el alma se escucha y el corazón se abre. Jenisbel invita a las seguidoras a regalarse un momento para sí mismas, para recordar que todas llevan una luz interior que, aunque a veces se apague, nunca desaparece.

“Durante mucho tiempo pensé que mis caídas eran fracasos, hasta que comprendí que cada experiencia difícil venía con una lección que debía compartir. Con estos eventos quiero motivarlas desde la realidad, no desde la perfección. Porque sé lo que es sentir miedo o dudar de una misma, pero también sé lo que se siente cuando te levantas y vuelves a creer”, expresa Acevedo.

En una sociedad que muchas veces empuja a las mujeres a priorizar a los demás, Jenisbel invita a mirarse con amor, sin culpa ni comparaciones. Jenisbel promueve la creación de una comunidad de mujeres que se eleven unas a otras.

Raquel Wallace, de “Alma in Rhythm”, abrió el evento con una sanación somática, demostrando métodos científicos para calmar el cuerpo y activar la corteza prefrontal. Después de ese ejercicio, Jenisbel tomó el escenario para su momento estelar, lleno de inspiración y motivación. Luego continuó con una conversación amena junto a la presentadora Alessandra Villegas, quien le preguntó sobre su motor, su inspiración y la importancia de realizar eventos como este.

El encuentro también contó con un desfile de moda inclusivo presentado por Gigi’s Playhouse Miami y The WOW Center, organizaciones que promueven la inclusión y el empoderamiento de personas con síndrome de Down y diversidad funcional. Las participantes desfilaron compartiendo su luz y demostrando que la verdadera belleza nace del alma.

La jornada continuó con sorteos, premios y sorpresas, seguidas por una presentación musical de la talentosa Leslie Cartaya, quien ofreció un mini-concierto lleno de energía.

Al evento también se sumó La Colonia Medical Center junto a la familia Acevedo, aportando su apoyo a esta iniciativa. Además, la experiencia incluyó presentaciones musicales, degustaciones culinarias, espacios de networking y momentos dedicados a celebrar la sororidad y el poder de la conexión femenina.

“Estos encuentros son mi manera de decirle a cada mujer: no estás sola. Venimos a compartir, a llorar si hace falta, a reír, a soltar… y a recordar que todas tenemos un brillo único”, afirma Acevedo.

