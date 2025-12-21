domingo 21  de  diciembre 2025
Diciembre, el mes más riesgoso: lo que no debe hacer tras un accidente en Navidad

Aumentan las reclamaciones en diciembre y un abogado advierte sobre decisiones que afectan la compensación legal

Imagen referencial.&nbsp;

unsplash
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI - Con la llegada de la temporada navideña, el sur de Florida experimenta un incremento significativo en el número de accidentes, especialmente choques automovilísticos y caídas en espacios públicos y centros comerciales.

Además, el aumento del tráfico, las compras de último minuto, los viajes familiares y el consumo de alcohol convierten a diciembre en uno de los meses con mayor volumen de reclamaciones ante compañías de seguros.

Así lo advierte el abogado especializado en accidentes y litigios, Raúl de la Heria, quien señala que muchas víctimas ven afectada su compensación legal no por la gravedad del accidente, sino por errores cometidos en las horas y días posteriores al incidente.

“Diciembre es una época crítica. Las aseguradoras saben que las personas están distraídas, apuradas, y emocionalmente vulnerables, y aprovechan ese momento para cerrar acuerdos rápidos que casi nunca favorecen a la víctima”, explica De la Heria a DIARIO LAS AMÉRICAS.

El primer error: hablar con la aseguradora sin asesoría legal

Según el abogado, uno de los errores más comunes tras un accidente es contactar primero a la aseguradora sin orientación legal.

“Cualquier declaración temprana puede ser usada en contra del lesionado. Y en este sentido, las compañías de seguros siempre buscan minimizar el pago y no proteger a la persona afectada”, dice el experto, quien es enfático en señalar que consultar con un abogado especializado desde el inicio permite proteger derechos, preservar evidencia, y evitar compromisos que limiten una futura reclamación.

Asesoría legal sin pagos por adelantado

En una época marcada por gastos elevados, muchas personas evitan buscar ayuda legal por temor a los costos. Sin embargo, el abogado aclara que en los casos de lesiones personales la mayoría de los despachos trabajan bajo honorarios de contingencia.

“El cliente no paga nada por adelantado, ya que los abogados cobramos solo si ganamos el caso. Eso permite que la persona se enfoque en su recuperación sin preocuparse por honorarios legales”, señala.

Redes sociales y acuerdos rápidos: trampas frecuentes en Navidad

Durante las fiestas, las decisiones impulsivas también juegan en contra de las víctimas. En este sentido, aceptar acuerdos rápidos, no acudir al médico de inmediato o no conservar evidencia son errores recurrentes en estas fechas.

“Firmar un acuerdo sin entenderlo puede reducir drásticamente la compensación, incluso cuando las lesiones se agravan con el tiempo. Por otra parte, el uso de redes sociales es otro factor de riesgo. Por ejemplo, una foto celebrando o sonriendo puede ser utilizada por la defensa para cuestionar la gravedad de las lesiones. Por eso mi recomendación es poner las redes en pausa hasta que el caso concluya”, advierte.

¿De qué depende la compensación?

De acuerdo con el abogado, no existe una cifra estándar. La compensación varía según la gravedad de las lesiones, los gastos médicos, la pérdida de ingresos, el tiempo de recuperación y el impacto emocional o permanente en la vida del afectado.

“Nuestro trabajo es documentar cada aspecto del daño para lograr una compensación justa y completa, no un pago rápido que beneficie a la aseguradora”, afirma. En una temporada asociada a la unión familiar y la reflexión, De la Heria envía un mensaje claro a quienes enfrentan un accidente o una disputa con grandes corporaciones.

“Nadie está por encima de la ley. Cualquier persona puede hacer valer sus derechos y obtener justicia, incluso frente a compañías poderosas”.

Aunque las fiestas están pensadas para celebrar, los accidentes no se detienen en Navidad. En esos casos, buscar orientación profesional a tiempo puede marcar la diferencia entre una resolución justa o una pérdida económica significativa.

