lunes 15  de  diciembre 2025
Cantante brasileño Roberto Carlos sufre accidente automovilístico

Tras ser sometidos a exámenes médicos, el artista y sus acompañantes fueron dados de alta sin complicaciones

El cantante Roberto Carlos.

El cantante Roberto Carlos.

Cortesía/Loud And Live

RÍO DE JANEIRO.- El legendario cantante brasileño Roberto Carlos, de 83 años, salió ileso de un accidente al volante de su Cadillac mientras grababa un programa de televisión la madrugada del domingo en la ciudad de Gramado, en el sur de Brasil.

El accidente ocurrió cuando el freno del Cadillac falló y el vehículo impactó contra tres automóviles del equipo técnico durante la filmación del programa especial de fin de año de TV Globo, informó la cadena en un comunicado.

Roberto Carlos y otras tres personas de su equipo fueron trasladados a un hospital local como medida de precaución. Tras ser sometidos a exámenes médicos, todos fueron dados de alta sin complicaciones, señaló el canal.

El equipo del cantante informó en su cuenta oficial de Instagram que se trató de un pequeño accidente y que el artista fue atendido en el hospital de Gramado y dado de alta poco después, sin mayores problemas.

"Agradecemos sinceramente las muestras de cariño y aseguramos a todos que los involucrados se encuentran bien", agregó el comunicado.

Leyenda de la música

Conocido como el rey de la música latina, Roberto Carlos es uno de los artistas brasileños más exitosos de todos los tiempos.

Con más de 140 millones de discos vendidos en todo el mundo, el cantautor es considerado un ícono de la MPB (música popular brasileña) y la balada romántica en Brasil y toda América Latina.

El músico nacido en Cachoeiro de Itapemirim, una pequeña ciudad del estado de Espírito Santo (sureste), tenía previsto ofrecer dos conciertos este domingo y lunes en Río de Janeiro, que fueron cancelados, según su página web.

A finales de diciembre tiene pautadas presentaciones en Duque de Caxias, en el estado de Río, y Salvador, en el noreste del país. En febrero del próximo año tiene previsto emprender una gira que lo llevará a varias ciudades de Estados Unidos y México.

Roberto Carlos atesora varios Cadillac en su colección de autos, además de otros vehículos de lujo como Audi y Lamborghini, un gusto que se refleja en sus famosas canciones como O Cadillac y O Calhambeque, en portugués, un automóvil viejo o desvencijado.

