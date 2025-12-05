viernes 5  de  diciembre 2025
ACCIDENTE

Dos personas mueren en accidente en el Turnpike en el área de Broward

Una SUV detenida en el carril central fue embestida por un camión, causando la muerte de una pasajera y del conductor del vehículo pesado.

Imagen de referencia de un automóvil de la Patrulla de Carreteras de la Florida (FHP).

Imagen de referencia de un automóvil de la Patrulla de Carreteras de la Florida (FHP).

ARCHIVO - DLA
Diario las Américas | Carlos Armando Cabrera
Por Carlos Armando Cabrera

BROWARD. - Las autoridades de la Patrulla de Carreteras de Florida (FHP) informaron hoy sobre un accidente en los carriles hacia el sur de la autopista Turnpike, a la altura del marcador de la milla 55 cerca de la Interestatal 595 (I-595), dejó dos personas muertas en la madrugada de este viernes.

De acuerdo con el informe, una camioneta SUV Mercedes Benz blanca quedó detenida en el carril central cuando un camión que circulaba por la vía no logró frenar a tiempo y la impactó por la parte trasera. Tras el golpe, el auto en cuestión terminó contra una barrera de concreto al borde de la autopista.

Lee además
Foto referencial del trabajo del cuerpo de bomberos de Miami-Dado.
INCENDIO

Dos personas hospitalizadas tras incendio en casa de Miami-Dade
Cristian Barata, de 25 años acusado de posesión de pornografia infantil.
CONFESION

Agente de la TSA enfrenta graves cargos por posesión de pornografía infantil en Miami-Dade

Una mujer de 36 años, pasajera del SUV y residente de Miami, falleció en el lugar mientras que el conductor del vehículo fue trasladado de urgencia al Broward Health Medical Center con heridas graves, dice la comunicación oficial.

El conductor del camión, un hombre de 57 años procedente de Naples, también perdió la vida en el siniestro, indicó FHP. No se han revelado más detalles sobre las circunstancias que rodea el accidente, ni la identidad de las víctimas.

Imágenes del sitio muestran a la camioneta con severos daños en la parte trasera, mientras que el camión —un vehículo de FedEx— quedó detenido más adelante en el carril de emergencia, con evidentes daños frontales. Cámaras de tráfico registraron una fuerte congestión debido a que solo un carril permaneció abierto durante las labores de respuesta y salvamento.

Temas
Te puede interesar

FBI Miami alerta sobre estafas con inteligencia artificial para la temporada navideña

Autoridades investigan una balacera en Pompano Beach que deja un fallecido y un herido

Miami entra en "modo Art Week" y el tráfico se pone en rojo

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El permiso de trabajo la autoriza a laborar pero no garantiza su continuidad en el país.  
NUEVAS MEDIDAS

USCIS anuncia la reducción de la validez de los permisos de trabajo para inmigrantes de 5 años a 18 meses

Nicolás Maduro, gobernante autoritario de Venezuela.
VENEZUELA

Carta de "El Pollo" Carvajal convierte al régimen de Maduro en un objetivo "obligado" de EEUU

Alfredo Leuco, Norberto Espángaro, Diego Arria, Natalia Crujeiras, José Daniel Ferrer, Ana María Rodríguez, Idania Chirinos y Tomás Regalado.
HOMENAJE

IID reconoce a "héroes de la democracia" en medio de crisis hemisférica

Imagen referencial.
JUSTICIA

Desarticulan red colombiana de robo de joyas que operaba desde Florida

El secretario de Estado de Estados Unidos Marco Rubio 
ENTREVISTA

Rubio reitera: "El régimen venezolano es una "organización de transbordo" para el narcotráfico"

Te puede interesar

Mike Redondo, presidente del Comité Selecto sobre Redistribución de Distritos del Congreso de Florida. 
LEGISLATURA ESTATAL

Cámara de Florida aborda revisión de distritos del Congreso en vísperas del ciclo electoral

Por CÉSAR MENÉNDEZ
El presidente italiano de la FIFA, Gianni Infantino, habla a continuación sobre el Trofeo de la Copa Mundial durante el sorteo de la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA 2026 que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México, en el Kennedy Center, en Washington, DC, el 5 de diciembre de 2025.
Fútbol

Así quedaron los grupos para el Mundial 2026 de la FIFA

Imagen de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos en Washington.
DICTAMEN

Corte Suprema valida reconfiguración electoral en Texas para 2026

Imagen de referencia de un automóvil de la Patrulla de Carreteras de la Florida (FHP).
ACCIDENTE

Dos personas mueren en accidente en el Turnpike en el área de Broward

Alfredo Leuco, Norberto Espángaro, Diego Arria, Natalia Crujeiras, José Daniel Ferrer, Ana María Rodríguez, Idania Chirinos y Tomás Regalado.
HOMENAJE

IID reconoce a "héroes de la democracia" en medio de crisis hemisférica