Dos personas mueren en accidente en el Turnpike en el área de Broward

Imagen de referencia de un automóvil de la Patrulla de Carreteras de la Florida (FHP).

BROWARD . - Las autoridades de la Patrulla de Carreteras de Florida (FHP) informaron hoy sobre un accidente en los carriles hacia el sur de la autopista Turnpike, a la altura del marcador de la milla 55 cerca de la Interestatal 595 (I-595), dejó dos personas muertas en la madrugada de este viernes.

De acuerdo con el informe, una camioneta SUV Mercedes Benz blanca quedó detenida en el carril central cuando un camión que circulaba por la vía no logró frenar a tiempo y la impactó por la parte trasera. Tras el golpe, el auto en cuestión terminó contra una barrera de concreto al borde de la autopista.

Una mujer de 36 años, pasajera del SUV y residente de Miami, falleció en el lugar mientras que el conductor del vehículo fue trasladado de urgencia al Broward Health Medical Center con heridas graves, dice la comunicación oficial.

El conductor del camión, un hombre de 57 años procedente de Naples, también perdió la vida en el siniestro, indicó FHP. No se han revelado más detalles sobre las circunstancias que rodea el accidente, ni la identidad de las víctimas.

Imágenes del sitio muestran a la camioneta con severos daños en la parte trasera, mientras que el camión —un vehículo de FedEx— quedó detenido más adelante en el carril de emergencia, con evidentes daños frontales. Cámaras de tráfico registraron una fuerte congestión debido a que solo un carril permaneció abierto durante las labores de respuesta y salvamento.