Accidente en Pompano Beach involucra a una patrulla de la policía

Imagen de referencia de un vehículo de Policía de Broward.

POMPANO BEACH. – El accidente ocurrió este lunes por la mañana, cuando una patrulla de la Oficina del Sheriff de Broward (BSO) y al menos otro vehículo se vieron involucrados en un fuerte choque que provocó el cierre de un tramo de la transitada vía Atlantic Boulevard, a la altura de la 27 Avenida del Northwest, en Pompano Beach.

De acuerdo con las autoridades, el incidente dejó la vía completamente bloqueada, generando un importante retraso vehicular en la zona. A través de su cuenta oficial en X, la BSO informó sobre el suceso y pidió a los conductores evitar el área y buscar rutas alternativas mientras se desarrollaban las investigaciones.

Las imágenes compartidas muestran a una camioneta pickup roja con daños considerables sobre la acera, mientras que la unidad policial quedó atravesada en medio de la calle, con la parte delantera completamente destrozada.

Hasta el momento, no se ha confirmado si hay personas heridas, ni se han ofrecido detalles sobre la identidad de los involucrados, cómo ocurrió el choque o qué pudo haberlo provocado.

Diario Las Américas publicará nuevas actualizaciones a medida que se obtenga más información de esta noticia en desarrollo.