DJ Pope, Heider González y La Guru llevan la música colombiana al medio tiempo del partido Colombia vs. Canadá en Nueva Jersey

DJ Pope, reconocido por su trayectoria global y por ser el DJ oficial de J Balvin, fue el encargado de abrir la tanda con un set cargado de beats urbanos

DJ Pope, Heider González y La Guru en el medio tiempo del partido Colombia vs. Canadá en Nueva Jersey.

DJ Pope, Heider González y La Guru en el medio tiempo del partido Colombia vs. Canadá en Nueva Jersey. 

Cortesía
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El fútbol y la música volvieron a encontrarse en un mismo escenario. Durante el amistoso entre Colombia y Canadá, celebrado en el Sports Illustrated Stadium de Nueva Jersey, el halftime show se convirtió en una celebración de la identidad latina. No solo fue el debut oficial de las mascotas del Mundial 2026 presentado por la FIFA, también fue el momento en que tres artistas colombianos dejaron claro que el talento del país puede brillar tanto en la cancha como en los escenarios internacionales.

La energía del espectáculo llegó de la mano de DJ Pope, Heider González y La Guru, quienes ofrecieron una presentación que unió ritmos urbanos, tropicales y parranderos con una puesta en escena vibrante. El público, mayoritariamente colombiano, respondió con entusiasmo, ondeando banderas y cantando al ritmo de cada mezcla y cada coro. El estadio, que hasta unos minutos antes respiraba la tensión propia de un partido internacional, se transformó en una fiesta colectiva.

DJ Pope, reconocido por su trayectoria global y por ser el DJ oficial de J Balvin, fue el encargado de abrir la tanda con un set cargado de beats urbanos. Su figura detrás de las tornamesas logró encender a la multitud, demostrando por qué es considerado uno de los productores más influyentes de la escena actual. La selección de temas, que viajaba entre lo global y lo local, le dio un aire internacional al show sin perder la esencia latina que conecta con el público.

El segundo momento fue para Heider González, trovador y cantautor que desde el primer acorde contagió con su energía. Con guitarra en mano, mezcló sabor tropical y raíz cultural en un formato que contrastó con los sonidos electrónicos del inicio, pero que terminó siendo uno de los pasajes más coreados de la noche.

Su manera de interactuar con el público recordó la importancia de mantener vivas las tradiciones musicales del país, incluso en escenarios donde predomina la modernidad.

La tercera en tomar el micrófono fue La Guru, una de las nuevas voces femeninas con mayor proyección. Su presencia marcó un cambio de energía en el estadio: una voz potente, una estética contemporánea y un estilo que mezcla lo urbano con tintes pop. Con ella, el halftime alcanzó un cierre cargado de fuerza femenina y frescura, elementos que le han permitido ir ganando espacio en la industria musical.

Detrás de este montaje estuvo el trabajo de Yennifer Córdoba, de Factory Agency, y Daniel González, de 4G Solutions. Ambos productores diseñaron un espectáculo en el que la música se combinó con tecnología, visuales impactantes y una narrativa que exaltó la diversidad artística de Colombia. El resultado fue un show que no solo cumplió con entretener, sino que dejó una huella de identidad cultural en medio de un evento deportivo internacional.

La jornada también tuvo un momento simbólico con la presentación oficial de las mascotas del Mundial 2026. La FIFA aprovechó el entretiempo para revelar estas figuras, que serán protagonistas en el camino hacia la próxima Copa del Mundo. El gesto reforzó la magnitud del evento: un amistoso que se convirtió en vitrina para la cultura y en anticipo de la fiesta futbolera que vivirá el continente el próximo año.

Más allá de las jugadas, los goles o el resultado final, lo que se vivió en Nueva Jersey fue una muestra del papel de la música como embajadora de la identidad colombiana.

DJ Pope, Heider González y La Guru lograron llevar la bandera del país a un escenario global, demostrando que los sonidos colombianos pueden dialogar con el mundo sin perder su raíz. El halftime, comentado por medios internacionales y replicado en redes sociales, se consolidó como uno de los momentos más recordados de la jornada.

El nombre de Colombia quedó en alto, no solo en lo deportivo, sino también en lo cultural. La unión de fútbol y música volvió a confirmar que el país tiene en su talento artístico un símbolo de orgullo y celebración colectiva, capaz de traspasar fronteras y emocionar a miles de personas lejos de casa.

