Dos policías resultan heridos durante operativo para desbloquear una ruta estratégica en Bolivia

Agentes de policía asisten a un compañero herido durante enfrentamientos con manifestantes antigubernamentales en el marco de una operación para despejar un bloqueo vial en San Julián, departamento de Santa Cruz, Bolivia, el 6 de junio de 2026

LA PAZ _ Fuerzas policiales y militares intentaron este sábado recuperar el control de una ruta estratégica en el departamento de Santa Cruz, escenario de nuevos enfrentamientos con manifestantes que mantienen bloqueos para exigir la salida del presidente boliviano Rodrigo Paz, en una escalada de tensión que el gobierno atribuye a sectores vinculados al expresidente de izquierda Evo Morales.

Los disturbios ocurrieron en la localidad de San Julián, donde efectivos antidisturbios avanzaron para despejar una carretera clave para el transporte de alimentos desde el principal polo agroproductivo del país hacia las ciudades del occidente boliviano.

Según AFP, los agentes utilizaron gases lacrimógenos para intentar levantar las barricadas instaladas por grupos de manifestantes. Los bloqueadores respondieron con piedras, palos y la quema de neumáticos, troncos y pastizales para impedir el avance de las fuerzas de seguridad.

Heridos

El comandante de la Policía de Santa Cruz, coronel David Gómez, informó que dos uniformados resultaron heridos por impactos de arma de fuego durante los enfrentamientos y fueron trasladados a un centro médico.

El ministro de Desarrollo Productivo, Mario Justiniano, señaló que la ruta intervenida es fundamental para garantizar el abastecimiento de alimentos y denunció que los agentes enfrentaron una fuerte resistencia organizada por los manifestantes.

Aunque las fuerzas de seguridad lograron despejar parcialmente la vía, los grupos movilizados reinstalaron los bloqueos poco después.

Gobierno denuncia intento de desestabilización

Las protestas cumplen más de un mes y han provocado severos problemas de abastecimiento en ciudades como La Paz, El Alto, Cochabamba, Oruro y Potosí, donde se reportan dificultades para acceder a alimentos, combustibles y medicamentos.

El presidente Rodrigo Paz, quien asumió el poder hace apenas seis meses, evalúa la posibilidad de aplicar medidas excepcionales para restablecer el orden y garantizar la libre circulación en el país. Para ello espera la aprobación parlamentaria de una ley que le otorgue mayores facultades para emplear a las Fuerzas Armadas en el levantamiento de los bloqueos.

El gobierno sostiene que detrás de las movilizaciones existe una estrategia política impulsada por sectores afines a Evo Morales con el objetivo de desestabilizar a la actual administración.

Morales, que permanece refugiado en la región cocalera del Chapare para evitar una orden de captura por una investigación relacionada con la presunta trata de una menor de edad cuando ejercía la presidencia, rechaza las acusaciones y respalda las protestas contra el gobierno.

Respaldo internacional a Paz

La administración de Paz ha recibido el respaldo de Estados Unidos y de varios gobiernos aliados de la región, que han manifestado preocupación por los intentos de desestabilización y por el impacto de los bloqueos sobre la economía y la gobernabilidad del país.

Mientras continúan las protestas, cerca de un centenar de carreteras permanecen cerradas en distintas regiones, agravando la crisis económica que enfrenta Bolivia y aumentando la presión sobre el gobierno para restablecer el orden público.

FUENTE: Con información de AFP