¿Por qué algunos beneficiarios del SSI cobrarán dos veces en julio y ninguna en agosto?

La agencia recuerda que el hecho de no recibir un depósito durante agosto no significa que el beneficio haya sido eliminado o reducido.

MIAMI.- Algunos beneficiarios del Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI) recibirán dos depósitos antes de que termine julio, mientras que durante agosto no verán ningún pago. Aunque la situación puede generar confusión, se trata únicamente de un ajuste en el calendario de la Administración del Seguro Social (Social Security Administration, SSA).

La modificación obedece a que el 1 de agosto cae un sábado. Conforme a las normas de la agencia, cuando la fecha habitual de pago coincide con un fin de semana o un día feriado, el dinero se envía el último día hábil anterior.

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Como resultado, el beneficio correspondiente a agosto será depositado el viernes 31 de julio. Por ese motivo, quienes reciben exclusivamente el SSI no tendrán un nuevo desembolso durante agosto.

El siguiente pago para este grupo de beneficiarios está previsto para el 1 de septiembre, cuando la SSA retomará su calendario habitual.

¿Qué ocurre con los demás beneficiarios del Seguro Social?

Las personas que reciben prestaciones por jubilación, discapacidad u otros programas del Seguro Social y que no cobran el SSI mantendrán el cronograma habitual, basado en su fecha de nacimiento:

Nacidos entre el 1 y el 10: recibirán el pago el segundo miércoles del mes.

Nacidos entre el 11 y el 20: cobrarán el tercer miércoles.

Nacidos entre el 21 y el 31: recibirán el depósito el cuarto miércoles.

Otros cambios vigentes este año

El ajuste del calendario coincide con otras modificaciones aplicadas por la SSA durante 2026, entre ellas el incremento anual de los beneficios, los cambios en las primas de la Parte B de Medicare y la actualización de los límites de ingresos para quienes continúan trabajando mientras reciben prestaciones.

La agencia recuerda que el hecho de no recibir un depósito durante agosto no significa que el beneficio haya sido eliminado o reducido. El pago simplemente se adelanta al 31 de julio para cumplir con las normas establecidas cuando la fecha habitual coincide con un fin de semana.