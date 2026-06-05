Rodrigo Paz avanza contra los bloqueos y evalúa decretar estado de excepción en Bolivia

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz , saluda durante una visita a Carreras tras la reapertura de una carretera, luego de las protestas que exigen su renuncia, en el departamento de La Paz , Bolivia, el 5 de junio de 2026.

LA PAZ — Policías y militares desbloquearon este viernes una ruta clave para abastecer de alimentos a las ciudades de La Paz y El Alto, afectadas por más de un mes de protestas que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz, quien recibió un nuevo respaldo de Estados Unidos.

El mandatario conservador, en el poder desde hace seis meses, analiza la posibilidad de decretar un estado de excepción que le permita ampliar el uso de las Fuerzas Armadas para levantar los bloqueos instalados por campesinos y sectores sindicales en distintas regiones del país.

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Mientras el Congreso evalúa una iniciativa para habilitar esa medida, efectivos policiales, apoyados por militares, retiraron escombros, troncos y piedras que mantenían interrumpida una vía estratégica al sur de La Paz.

Los uniformados, equipados con material antidisturbios y respaldados por maquinaria pesada, llegaron durante la mañana a la carretera periférica para restablecer el tránsito de pasajeros y mercancías procedentes de comunidades agrícolas.

Estas zonas abastecen de verduras y hortalizas a La Paz y El Alto, ciudades que enfrentan una severa escasez de alimentos debido a los bloqueos. Tras el operativo conjunto, cientos de automóviles, autobuses y camiones de carga retomaron la circulación.

Militares patrullaron los cerros cercanos ante reportes de que algunos manifestantes permanecían ocultos con la intención de reinstalar los bloqueos. Al menos tres personas fueron detenidas por la Policía.

El diálogo

Antes del operativo, cientos de ciudadanos se vieron obligados a recorrer varios kilómetros a pie desde La Paz hasta las comunidades agrícolas de Lipari y Río Abajo para adquirir alimentos básicos.

Tras la reapertura de la vía, Paz se trasladó al lugar, donde supervisó las labores encabezadas por el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, y reiteró su llamado al diálogo.

“Lo que Bolivia necesita es diálogo y no confrontación”, afirmó el mandatario ante los medios de comunicación.

Las ciudades de La Paz y El Alto, y en menor medida Cochabamba, Oruro y Potosí, enfrentan problemas de abastecimiento de alimentos, medicamentos y combustibles debido a cerca de un centenar de bloqueos registrados en todo el país.

El proyecto de ley sobre el estado de excepción, aprobado por el Senado y que podría ser ratificado este sábado por la Cámara de Diputados, establece que los militares que participen en operativos de control gozarán de presunción de legalidad y que la responsabilidad de sus actuaciones recaerá en el Gobierno.

Paz acusa a Evo Morales de promover la crisis

El presidente volvió a responsabilizar al expresidente izquierdista Evo Morales (2006-2019) por las protestas y lo acusó de financiar las movilizaciones con recursos provenientes de actividades ilícitas vinculadas al narcotráfico en el Chapare, su principal bastión político y cocalero.

“Está usando al pueblo como escalera para defenderse de sus problemas judiciales”, afirmó Paz en referencia a la orden de captura que pesa sobre Morales por una acusación de presunta trata de una menor de edad, caso que el exmandatario rechaza.

Estados Unidos reiteró en los últimos días su respaldo al Gobierno boliviano frente a la crisis.

El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, aseguró en la red social X que “Bolivia no debe permitir que el viejo statu quo de dominio narcoterrorista en la región vuelva a imponerse”.

Asimismo, la alianza regional Escudo de las Américas, impulsada por Estados Unidos junto a varios gobiernos conservadores de América Latina para combatir el narcotráfico, denunció este viernes los “continuos intentos de derrocar” al gobierno de Rodrigo Paz.

FUENTE: Con información de AFP