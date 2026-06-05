viernes 5  de  junio 2026
RESPALDO

Embajada de EEUU: Bolivia no debe caer en el "dominio narcoterrorista"

El gobierno de EEUU expresó su respaldo al presidente Rodrigo Paz. Este sábado, la Cámara de Diputados de Bolivia debate ley de estados de excepción

Las protestas en Bolivia llevan más de un mes (AFP)

Las protestas en Bolivia llevan más de un mes (AFP)

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LA PAZ.- La Embajada de Estados Unidos en Bolivia remarcó la posición de Washington de respaldo al gobierno del presidente Rodrigo Paz.

Desde la misión diplomática se subrayó la postura del Departamento de Guerra americano de que Bolivia no debe caer presa del “dominio narcoterrorista”.

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“El Departamento de Guerra y la Coalición Anticartel de las Américas (A3C) rechazan todo intento de derrocar al gobierno legítimo del presidente Rodrigo Paz en Bolivia. Estados Unidos está atento. Bolivia no debe permitirse caer presa del antiguo statu quo de dominio narcoterrorista en la región”, se lee en el mensaje que difundió la representación diplomática.

Bolivia enfrenta desde hace más de un mes intensas protestas con bloqueos de carreteras hacia la ciudad capital y otros departamentos del interior del país.

Los manifestantes —campesinos, cobistas y evistas— piden la renuncia del presidente Rodrigo Paz, que lleva poco más de seis meses en el poder.

Este viernes se cumplen 36 días de los cortes de rutas que generaron una escasez crítica de alimentos, medicinas, insumos y combustible en las ciudades de La Paz y El Alto.

Pronunciamientos de EEUU

El Gobierno de Estados Unidos emitió dos pronunciamientos de apoyo dirigidos al gobierno de Paz. El primero fue expresado por el secretario del Departamento de Guerra, Pete Hegseth, quien sostuvo que EEUU está atento a Bolivia y que seguirá colaborando “para garantizar que los narco-terroristas sean disuadidos de lucrarse con la muerte y la destrucción en nuestro hemisferio”.

El segundo fue divulgado por el Departamento de Estado de EEUU, a cargo de Marco Rubio, quien conversó con el presidente Paz.

Rubio reafirmó el apoyo del país y su “compromiso inquebrantable” con la democracia y con el gobierno de Bolivia en su labor de “reconstrucción”, tras 20 años de “políticas socialistas fallidas”.

EEUU intensifica la asistencia de emergencia y el apoyo a las operaciones logísticas en Bolivia para ayudar a quienes se enfrentan a una grave escasez de alimentos y medicamentos debido a los bloqueos ilegales de carreteras destinados a desestabilizar la sociedad boliviana.

Sesión de Diputados

La Cámara de Diputados convocó para este sábado, 6 de junio, una sesión para debatir el proyecto de ley que regula los estados de excepción. El debate se realizará bajo las dos modalidades: presencial y virtual, debido a los bloqueos.

El proyecto llega a la Cámara Baja luego de haber sido aprobado por mayoría en grande y en detalle en la Cámara de Senadores, tras varias horas de debate entre legisladores oficialistas y opositores.

La iniciativa fue remitida por el presidente Rodrigo Paz al Legislativo en medio de la conflictividad social derivada de los bloqueos de carreteras y las dificultades para garantizar el abastecimiento de alimentos, combustibles y medicamentos en varias ciudades del país.

Si la Cámara de Diputados aprueba el proyecto sin modificaciones, la norma quedará lista para su promulgación por parte del Ejecutivo.

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FUENTE: Con información de El Día, La Razón y Embajada de EEUU en Bolivia

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