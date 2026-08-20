Dr. Naim Dahdah presenta D-Collagen Store by Dr. Naim: una nueva generación de colágeno desde la medicina regenerativa

MIAMI—12 de agosto de 2026-- En un momento en el que el interés por la medicina preventiva, la longevidad y el bienestar integral continúa creciendo, el Dr. Naim Dahdah, médico internista y fundador de D-Clinik, presenta D-Collagen Store by Dr. Naim, un suplemento desarrollado desde una perspectiva médica que busca ir más allá del concepto tradicional del colágeno.

Durante los últimos años, el mercado ha visto una proliferación de suplementos de colágeno. Sin embargo, el Dr. Dahdah asegura que no todos ofrecen el mismo beneficio ni responden a las verdaderas necesidades del organismo.

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"Con frecuencia vemos productos que prometen resultados extraordinarios, pero pocas personas entienden que el colágeno por sí solo no es suficiente. El cuerpo necesita un entorno adecuado para aprovecharlo, protegerlo y estimular su producción natural. Esa fue la base sobre la que diseñamos esta fórmula", explica el Dr. Dahdah.

A partir de los 25 años, la producción natural de colágeno comienza a disminuir progresivamente. Este proceso forma parte del envejecimiento normal y puede manifestarse en cambios visibles en la piel, el cabello y las uñas, además de afectar la salud de las articulaciones, los huesos y otros tejidos conectivos. Para el especialista, preservar esta proteína estructural representa una de las estrategias más importantes dentro de un enfoque integral de bienestar.

Con esa filosofía nació D-Collagen Store by Dr. Naim, un colágeno hidrolizado con péptidos tipo I y III enriquecido con vitamina C, vitamina D, biotina, ácido hialurónico, nicotinamida ribósido (NR), trans-resveratrol, coenzima Q10, ashwagandha, probióticos y una mezcla de minerales cuidadosamente seleccionados.

Más que sumar ingredientes, la fórmula fue diseñada para que cada componente trabaje en sinergia, ofreciendo respaldo nutricional para la salud de la piel, el cabello, las uñas, las articulaciones, los huesos y el bienestar celular.

"La medicina está evolucionando hacia un modelo preventivo. Hoy sabemos que vivir más años no es suficiente; el objetivo es vivirlos con calidad. Ese cambio de mentalidad también debe reflejarse en los productos que utilizamos para cuidar nuestra salud", añade el Dr. Dahdah.

Como fundador de D-Clinik, centro especializado en medicina estética y regenerativa, el Dr. Dahdah ha dedicado su práctica a integrar tratamientos médicos con estrategias enfocadas en optimizar la salud desde adentro. Esa experiencia clínica fue precisamente la que inspiró el desarrollo del suplemento.

"Quería crear un producto que yo mismo pudiera recomendar con confianza a mis pacientes. No se trataba de lanzar otro colágeno al mercado, sino de desarrollar una fórmula basada en evidencia científica, pensada para acompañar el bienestar integral de las personas."

El lanzamiento de D-Collagen Store by Dr. Naim refleja una tendencia creciente dentro de la medicina moderna: la integración de nutrición, prevención y ciencia para promover un envejecimiento saludable. Cada vez más profesionales coinciden en que cuidar la salud celular, reducir el estrés oxidativo y apoyar los procesos naturales del organismo forman parte de una estrategia integral para preservar la calidad de vida a largo plazo.

Con esta nueva propuesta, el Dr. Dahdah busca ofrecer una alternativa respaldada por la experiencia médica, dirigida a quienes entienden que la salud y la belleza no comienzan únicamente en el exterior, sino en el equilibrio del organismo.

D-Collagen está disponible en Amazon, Walmart o en la página web: www.dcollagenstore.com

Acerca del Dr. Naim Dahdah

El Dr. Naim Dahdah es médico internista y fundador de D-Clinik, una clínica especializada en medicina estética, regenerativa y bienestar integral. Su práctica combina innovación médica, prevención y tratamientos personalizados enfocados en mejorar la salud y la calidad de vida de sus pacientes. Con el lanzamiento de D-Collagen Store by Dr. Naim, amplía su compromiso de ofrecer soluciones desarrolladas desde la experiencia clínica y respaldadas por la ciencia. Para más información, sigue en redes: @drnaimdahdah | @dclinikofficial | @dcollagenstore