jueves 20  de  agosto 2026
SALUD

Dr. Naim Dahdah presenta D-Collagen Store by Dr. Naim: una nueva generación de colágeno desde la medicina regenerativa

El médico internista y fundador de D-Clinik lanza una fórmula diseñada para apoyar la salud desde el interior, combinando colágeno hidrolizado con ingredientes respaldados por la ciencia del envejecimiento saludable y la longevidad

Dr. Naim Dahdah.

Dr. Naim Dahdah.

Cortesía
Por JAVIER MORALES

MIAMI—12 de agosto de 2026-- En un momento en el que el interés por la medicina preventiva, la longevidad y el bienestar integral continúa creciendo, el Dr. Naim Dahdah, médico internista y fundador de D-Clinik, presenta D-Collagen Store by Dr. Naim, un suplemento desarrollado desde una perspectiva médica que busca ir más allá del concepto tradicional del colágeno.

Durante los últimos años, el mercado ha visto una proliferación de suplementos de colágeno. Sin embargo, el Dr. Dahdah asegura que no todos ofrecen el mismo beneficio ni responden a las verdaderas necesidades del organismo.

Lee además
Imagen referencial. 
BIENESTAR

De la boca al corazón: Por qué la salud dental es determinante para el sistema cardiovascular
Dental Design Smile.
BIENESTAR

Dental Design Smile impulsa el turismo de salud en Miami con atención odontológica integral

"Con frecuencia vemos productos que prometen resultados extraordinarios, pero pocas personas entienden que el colágeno por sí solo no es suficiente. El cuerpo necesita un entorno adecuado para aprovecharlo, protegerlo y estimular su producción natural. Esa fue la base sobre la que diseñamos esta fórmula", explica el Dr. Dahdah.

A partir de los 25 años, la producción natural de colágeno comienza a disminuir progresivamente. Este proceso forma parte del envejecimiento normal y puede manifestarse en cambios visibles en la piel, el cabello y las uñas, además de afectar la salud de las articulaciones, los huesos y otros tejidos conectivos. Para el especialista, preservar esta proteína estructural representa una de las estrategias más importantes dentro de un enfoque integral de bienestar.

Con esa filosofía nació D-Collagen Store by Dr. Naim, un colágeno hidrolizado con péptidos tipo I y III enriquecido con vitamina C, vitamina D, biotina, ácido hialurónico, nicotinamida ribósido (NR), trans-resveratrol, coenzima Q10, ashwagandha, probióticos y una mezcla de minerales cuidadosamente seleccionados.

Más que sumar ingredientes, la fórmula fue diseñada para que cada componente trabaje en sinergia, ofreciendo respaldo nutricional para la salud de la piel, el cabello, las uñas, las articulaciones, los huesos y el bienestar celular.

"La medicina está evolucionando hacia un modelo preventivo. Hoy sabemos que vivir más años no es suficiente; el objetivo es vivirlos con calidad. Ese cambio de mentalidad también debe reflejarse en los productos que utilizamos para cuidar nuestra salud", añade el Dr. Dahdah.

Como fundador de D-Clinik, centro especializado en medicina estética y regenerativa, el Dr. Dahdah ha dedicado su práctica a integrar tratamientos médicos con estrategias enfocadas en optimizar la salud desde adentro. Esa experiencia clínica fue precisamente la que inspiró el desarrollo del suplemento.

"Quería crear un producto que yo mismo pudiera recomendar con confianza a mis pacientes. No se trataba de lanzar otro colágeno al mercado, sino de desarrollar una fórmula basada en evidencia científica, pensada para acompañar el bienestar integral de las personas."

El lanzamiento de D-Collagen Store by Dr. Naim refleja una tendencia creciente dentro de la medicina moderna: la integración de nutrición, prevención y ciencia para promover un envejecimiento saludable. Cada vez más profesionales coinciden en que cuidar la salud celular, reducir el estrés oxidativo y apoyar los procesos naturales del organismo forman parte de una estrategia integral para preservar la calidad de vida a largo plazo.

Con esta nueva propuesta, el Dr. Dahdah busca ofrecer una alternativa respaldada por la experiencia médica, dirigida a quienes entienden que la salud y la belleza no comienzan únicamente en el exterior, sino en el equilibrio del organismo.

D-Collagen está disponible en Amazon, Walmart o en la página web: www.dcollagenstore.com

Acerca del Dr. Naim Dahdah

El Dr. Naim Dahdah es médico internista y fundador de D-Clinik, una clínica especializada en medicina estética, regenerativa y bienestar integral. Su práctica combina innovación médica, prevención y tratamientos personalizados enfocados en mejorar la salud y la calidad de vida de sus pacientes. Con el lanzamiento de D-Collagen Store by Dr. Naim, amplía su compromiso de ofrecer soluciones desarrolladas desde la experiencia clínica y respaldadas por la ciencia. Para más información, sigue en redes: @drnaimdahdah | @dclinikofficial | @dcollagenstore

Temas
Te puede interesar

Especialistas revelan cómo manejar una emergencia dental en niños con autismo

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Angie Nixon
ELECCIONES 2026

Quién es Angie Nixon, la progresista que intenta romper el dominio republicano en Florida

Imagen referencial. 
EEUU

FBI publica preocupante informe sobre actos antisemitistas

Enrique García, exoficial de la Dirección General de Inteligencia de Cuba (DGI) y exagente de la CIA y Raúl Guillermo Castro Rodríguez, conocido como El Cangrejo, señalado por narcotráfico.
EXCLUSIVA

Ser mensajero del régimen no exime al "Cangrejo" de estar bajo lupa de EEUU

La ministra venezolana de Hidrocarburos, Paula Henao, habla durante el evento Venezuela Energy Week este miércoles, en Houston, Estados Unidos.
ECONOMÍA

Ministra de Petróleo de Venezuela promueve en EEUU amplias inversiones en crudo y gas

Departamento del Tesoro de EEUU.
ECONOMíA

La deuda pública de Estados Unidos supera los 40 billones de dólares

Te puede interesar

El designado gobernante, Miguel Díaz-Canel (derecha), y Raúl Guillermo Rodríguez Castro (alias el cangrejo), nieto del dictador Raúl Castro
DEPARTAMENTO DE ESTADO

EEUU impone nuevo paquete de sanciones a Cuba

Por Leonardo Morales
Imagen referencial. 
EEUU

FBI publica preocupante informe sobre actos antisemitistas

Las 20 representantes oficiales de Miss Universe Cuba 2026 posan por primera vez juntas tras la ceremonia de imposición de bandas celebrada en el Teatro Miami. video
CONCURSO

Así se vive la jornada de la tercera edición de Miss Universe Cuba

Departamento del Tesoro de EEUU.
ECONOMíA

La deuda pública de Estados Unidos supera los 40 billones de dólares

Héctor Lans, propietario de Crosswell International y organizador del foro.
ENTREVISTA

Sector privado diseña en Miami las bases para reconstruir una Cuba libre