SOS Orinoco: Frenan inspección urgente de la Unesco en Parque Nacional

La denuncia la hace la directora de la organización no gubernamental SOS Orinoco en una carta “urgente” que envió al Comité del Centro del Patrimonio Mundial , Unesco, que se encuentra reunido en Riad, Arabia Saudita, en la cual narra la supuesta maniobra.

Denuncia para la Unesco

“Hemos recibido información de varias fuentes, de un intento desesperado de la delegación de la República Bolivariana de Venezuela para lograr una modificación del borrador aprobado en el mes de julio durante las reuniones preparatorias. Dicho borrador deja claro la urgencia de realizar la inspección por parte de la Misión Reactiva de Monitoreo de Unesco”, dice el texto suscrito por la directora de SOS Orinoco, Cristina Burelli.

“La visita que no se ha realizado por maniobras de todo tipo por parte de la Vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez y funcionarios de la Cancillería”, prosigue.

El Parque Nacional Canaima fue decretado como Patrimonio Natural de la Humanidad por la Unesco en 1994, por considerar al Salto Ángel, la caída de agua más larga del mundo, como una de las maravillas del planeta.

Sin embargo, en los últimos años ha sido violentado con la creciente minería ilegal y otros usos inadecuados, a la vista indiferente del régimen de Maduro, irrespetando así las normas de Protección del Medio Ambiente y las declaratorias de la Unesco, lo cual genera un alto costo social y ambiental.

Lo que se debe constatar en Canaima

En la carta al Comité del Centro de Patrimonio Mundial de Unesco, Burelli reiteró la posición del SOS Orinoco, en defensa del Parque Nacional Canaima, de que la Misión de Monitoreo Reactivo verifique en Venezuela “el verdadero estado del Sitio”. “Es urgente e imperativo”, precisó. Y enumeró los motivos de la “grave situación”.

“La minería ilegal no ha dejado de aumentar y no ha habido medidas efectivas por parte de las autoridades para detenerla; y no existe una administración efectiva sobre el terreno por parte de Inparques (la entidad administradora oficial de parques nacionales de Venezuela) o cualquier otra autoridad gubernamental para administrar este sitio de manera positiva y efectiva dentro de los estándares requeridos por la Unesco”.

“Recomendamos al Comité que no ponga tanto énfasis en la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional (…) sino que se centre en las más de 1.000 hectáreas de minas a cielo abierto que actualmente están operando dentro del Parque Nacional, y las decenas de balsas mineras que son movilizadas y escondidas, cuando es necesario, por mineros ilegales”, se destaca en la carta.

La capacidad de los guardaparques es un aspecto esencial que debe abordarse en la inspección, añade la vocera de SOS Orinoco.

Burelli deja claro que actúa en representación de un grupo de expertos y abogados defensores de los derechos humanos y ambientales del Amazonas venezolano.