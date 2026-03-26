A pedido del régimen iraní, Trump aplaza ultimatum

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció el jueves que aplazaba al 6 de abril su amenaza de destruir la infraestructura eléctrica de Irán , a petición de Teherán , e indicó que las negociaciones iban "muy bien".

"De acuerdo con la petición del Gobierno iraní (...) esta declaración sirve para anunciar que suspendo el período de destrucción de Plantas de Energía por 10 días, hasta el lunes 6 de abril de 2026, a las 8 pm (00H00 del martes 7)", dijo Trump en su plataforma Truth Social.

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"Las conversaciones continúan y, pese a las declaraciones erróneas de los Medios de Noticias Falsas y de otros, van muy bien".

El sábado, el presidente había dado primero 48 horas a Irán para reabrir el estrecho de Ormuz, bajo la amenaza de destruir las centrales eléctricas del país. El lunes, en un inesperado giro, anunció que ambos países habían iniciado negociaciones "muy buenas y fructíferas", por lo que concedió un nuevo plazo, de cinco días, que vencía este viernes.

FUENTE: Con información de AFP.