Acciones de fabricante tecnológico de EEUU Super Micro se desploman 25%

Un agente trabaja en el piso de remate de Wall Street.

Las acciones del fabricante tecnológico estadounidense Super Micro Computer se desplomaban este viernes cerca de un 25% en bolsa tras conocerse una acusación federal que implica a tres asociados de la empresa en un presunto plan para desviar servidores con chips de inteligencia artificial (IA) hacia China, en violación de las leyes de control de exportaciones de EE.UU.

La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York y el FBI presentaron cargos el jueves contra Yih-Shyan 'Wally' Liaw, Ruei-Tsang 'Steven' Chang y Ting-Wei 'Willy' Sun, a quienes acusan de conspirar para eludir las restricciones impuestas por Estados Unidos a la venta de tecnología sensible. Liaw y Sun fueron arrestados en California, mientras que Chang permanece prófugo.

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Aunque la acusación no menciona a empresas específicas, la cadena CNBC señala que los implicados utilizaron documentos falsos, intermediarios y empresas pantalla para desviar unidades de procesamiento gráfico (GPU) del gigante Nvidia, clave para el desarrollo de modelos avanzados de IA generativa.

La cadena también identifica al fabricante como Super Micro Computer, cuyos empleados están entre los imputados como parte de la operación, si bien la empresa no figura como acusada.

Vinculan acusados a compañía Super Micro Computer

En un comunicado, la compañía subrayó que las conductas descritas "contravienen las políticas y controles de cumplimiento" internos, que ha suspendido a los empleados involucrados y que cooperará plenamente con las autoridades. También defendió que mantiene un "sólido programa de cumplimiento" de la normativa vigente.

Entre las tácticas descritas por la acusación figuran el uso de "servidores ficticios" para engañar a reguladores y auditores, así como el reempaquetado de dispositivos para ocultar su destino final.

Según la fiscalía, los implicados utilizaron intermediarios en el sudeste asiático para desviar los servidores a China.

Estos equipos están sujetos a regulaciones de exportación desde 2022 y requieren licencias específicas del Departamento de Comercio para su envío al país asiático.

Entre 2024 y 2025, el plan habría permitido desviar aproximadamente 2.500 millones de dólares en servidores, incluidos más de 500 millones en envíos realizados en pocas semanas entre abril y mayo de 2025, según el FBI.

La fiscalía subrayó que este tipo de delitos "suponen un riesgo directo para la seguridad nacional", en un contexto de creciente competencia tecnológica entre Washington y Pekín.

FUENTE: Con información de EFE.