jueves 19  de  marzo 2026
INVERSIONES

EEUU y Japón anuncian proyecto de energía nuclear por $40.000 millones

Las conversaciones entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, se celebraron después de que Tokio aceptara el año pasado invertir 550.000 millones de dólares hasta 2029

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump.&nbsp;

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump. 

ALEX WONG / VIA AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Estados Unidos y Japón anunciaron el jueves un proyecto de 40.000 millones de dólares para construir reactores nucleares en los estados de Tennessee y Alabama, tras una reunión de los líderes de ambos países en la Casa Blanca.

Las conversaciones entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, se celebraron después de que Tokio aceptara el año pasado invertir 550.000 millones de dólares hasta 2029 como parte de un nuevo acuerdo comercial con Washington.

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La declaración conjunta del jueves sobre los llamados pequeños reactores modulares (SMR por sus siglas en inglés) también anunció una inversión de 33.000 millones de dólares en instalaciones de generación de energía a gas natural en Pennsylvania y Texas.

Se desarrollan las inversiones entre Japón y EEUU

Los países anunciaron el primer tramo de proyectos con cargo al nuevo fondo de inversión en febrero, con compromisos por 36.000 millones de dólares en tres proyectos de infraestructura.

La declaración del jueves señaló que los proyectos garantizarían la seguridad al "acelerar el crecimiento económico de ambos países, allanando así el camino para una Nueva Edad de Oro de la siempre creciente Alianza Japón-Estados Unidos".

Los SMR serán construidos por la empresa conjunta estadounidense-japonesa GE Vernova Hitachi.

Estados Unidos y Japón también difundieron el jueves un plan de acción sobre el desarrollo de cadenas de suministro de minerales críticos, en medio de la preocupación por el papel dominante de China en ese sector.

FUENTE: Con información de AFP.

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