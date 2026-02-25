miércoles 25  de  febrero 2026
DEPORTES

EEUU niega visa al presidente de la Federación Cubana y sacude al Clásico Mundial

Cuba competirá en el grupo con sede en San Juan, en Puerto Rico, donde buscará avanzar a la siguiente fase frente a rivales de alto nivel.

En la foto, Juan Reinaldo Pérez Pardo,  presidente de la Federación Cubana de Béisbol y Pedro Luis Lazo exlanzador y entrenador de pitcheo del equipo Cuba

Collage DLA
Por Iván Pedraza

MIAMI.- A pocos días del inicio del Clásico Mundial de Béisbol 2026, la selección de Cuba continúa enfrentando contratiempos que complican su preparación para el evento.

Este miércoles fue anunciado en el noticiero del régimen, que al presidente de la Federación Cubana de Béisbol, Juan Reinaldo Pérez Pardo, y al ex lanzador y actual entrenador de pitcheo Pedro Luis Lazo, les fueron negados los visados para participar en la cita beisbolera.

El lanzador Paul Skenes, de los Piratas de Pittsburgh, saluda a sus compañeros antes del inicio de un encuentro, el 24 de septiembre de 2025.
Béisbol

Paul Skenes asume el rol principal en la rotación de Estados Unidos
Germán Márquez #33 de los Padres de San Diego posa para un retrato durante el día de fotos en el Complejo Deportivo de Peoria el 18 de febrero de 2026 en Peoria, Arizona. 
Béisbol

Venezuela suma otra baja sensible en la rotación y el pitcheo entra en alerta antes del Clásico Mundial

La noticia se suma a una serie de bajas y dificultades organizativas que han marcado las semanas previas al torneo, generando incertidumbre en torno al conjunto cubano, considerado por diversos análisis como uno de los equipos más debilitados de cara al certamen.

Cuba competirá en el grupo con sede en San Juan, en Puerto Rico, donde buscará avanzar a la siguiente fase frente a rivales de alto nivel.

Como parte de su preparación, el equipo tiene previsto viajar la próxima semana a Arizona, Estados Unidos, donde sostendrá partidos amistosos ante organizaciones de las Grandes Ligas. Entre los compromisos confirmados figuran encuentros frente a los Kansas City Royals y los Cincinnati Reds.

