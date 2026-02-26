jueves 26  de  febrero 2026
Régimen cubano identifica a los cuatro fallecidos en el tiroteo de la lancha procedente de Florida

Michael Ortega Casanova, Ledián Padrón Guevara, Pavel Alling Peña y Héctor Duani Cruz Correa fueron identificados oficialmente como las víctimas mortales, tras admitirse errores en la información inicial de las autoridades cubanas sobre los implicados.

Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI. El gobierno cubano divulgó los nombres de los cuatro ocupantes de la lancha procedente de Florida que murieron durante el enfrentamiento armado con unidades navales del régimen frente a la costa norte de la provincia de Villa Clara, en el incidente ocurrido el 25 de febrero.

El Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX) identificó a los fallecidos como Michael Ortega Casanova, Ledián Padrón Guevara, Pavel Alling Peña y Héctor Duani Cruz Correa, quienes formaban parte del grupo de diez personas que viajaban a bordo de la embarcación.

Uno de los nombres había trascendido previamente de manera parcial, pero esta es la primera vez que las autoridades cubanas confirman oficialmente la identidad de los cuatro muertos en el incidente ocurrido frente a Cayo Falcones, aproximadamente a una milla náutica al noreste del canalizo El Pino, en el municipio de Corralillo, provincia de Villa Clara.

Según la información oficial, otros seis ocupantes de la lancha sobrevivieron al tiroteo y permanecen bajo custodia de las autoridades cubanas mientras continúan las investigaciones sobre lo ocurrido.

Sobrevivientes

• Cristian Ernesto Acosta Guevara

• Conrado Galindo Sariol

• José Manuel Rodríguez Castelló

• Leordán Enrique Cruz Gómez

• Amijail Sánchez González

• Roberto Álvarez Ávila

En el mismo comunicado, las autoridades cubanas reconocieron que en una información inicial se incluyó por error el nombre de Rolando Roberto Ascorra Consuegra, quien finalmente no formaba parte del grupo involucrado en el incidente y este jueves el propio implicado lo desmintió ante los medios oficiales en el sur de la Florida.

El reconocimiento del error vuelve a poner en entredicho la credibilidad de la información difundida por el Ministerio del Interior (MININT), cuyas primeras versiones incluyeron nombres incorrectos en un suceso que dejó cuatro muertos y provocó tensión internacional. La corrección posterior, realizada después de difundirse datos contradictorios, evidencia las inconsistencias de la narrativa oficial en un caso de alto impacto donde la precisión resultaba esencial y donde una identificación errónea pudo haber señalado públicamente a una persona sin vínculo comprobado con los hechos. El desorden informativo y los cambios en la versión oficial dejan abiertas dudas y alimentan las interrogantes sobre la veracidad de un suceso cuyo relato ha sido difundido hasta ahora, exclusivamente por las autoridades castristas, y que pudo haber sido moldeado por el Gobierno para sostener su interpretación de los hechos.

La divulgación de los nombres se produce mientras continúan las investigaciones sobre el suceso, que ha provocado reacciones políticas en Estados Unidos y ha elevado la tensión entre Washington y La Habana tras la muerte de los cuatro tripulantes de la embarcación procedente de Florida.

