Régimen cubano identifica sobrevivientes y uno de los muertos de la lancha ultimada en costas de la isla

MIAMI. - El Ministerio del Interior de Cuba ( MININT ), a través del aparato de medios oficiales como Cubadebate, difundió nuevos detalles sobre el tiroteo ocurrido en la madrugrada de este miercóles, frente a las costas del municipio de Corralillo, en la provincia de Villa Clara, donde murieron cuatro ocupantes de una lancha rápida procedente de Estados Unidos tras un enfrentamiento con unidades de las Tropas Guardafronteras cubanas.

Según la versión oficial, los diez ocupantes de la embarcación pretendían realizar una infiltración armada con fines terroristas en territorio cubano. Las autoridades del régimen cubano aseguraron que durante el operativo se ocuparon fusiles de asalto, armas cortas, artefactos explosivos de fabricación artesanal, descritos como cócteles molotov, chalecos antibalas, mirillas telescópicas y uniformes de camuflaje.

El comunicado identificó a los seis sobrevivientes, quienes resultaron heridos y permanecen bajo custodia:

• Amijail Sánchez González

• Leordan Enrique Cruz Gómez

• Conrado Galindo Sariol

• José Manuel Rodríguez Castelló

• Cristian Ernesto Acosta Guevara

• Roberto Azcorra Consuegra

Asimismo, las autoridades informaron que uno de los fallecidos fue identificado como Michel Ortega Casanova, mientras continúan los trabajos para establecer la identidad de las otras tres víctimas mortales.

La nota difundida por la cúpula gobernante sostiene que todos los participantes son cubanos residentes en Estados Unidos. Asimismo, afirma que la mayoría tendría antecedentes de actividad delictiva violenta. En particular, señala que Amijail Sánchez González y Leordan Enrique Cruz Gómez figuran en la lista nacional de personas buscadas por el régimen en virtud de la Resolución 1373 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, a quienes vincula con presuntas actividades relacionadas con terrorismo, incluida la promoción, el financiamiento, la organización o el apoyo a acciones dentro o fuera del país.

También se informó sobre la detención en territorio nacional de Duniel Hernández Santos, a quien señalan como presunto colaborador encargado de garantizar la recepción del grupo armado. Conforme a lo divulgado por el MININT, habría sido enviado desde EEUU y se encontraría confeso de su participación.

El aparato gubernamental indicó que las investigaciones continúan en curso hasta el esclarecimiento total de los hechos.

Sin embargo, las acusaciones de la dictadura castrista no han podido ser verificadas de manera independiente y llegan en un contexto en el que las autoridades de La Habana controlan la información y restringen el acceso a fuentes externas. Hasta el momento no se han divulgado pruebas públicas que respalden las acusaciones de terrorismo ni detalles técnicos que permitan reconstruir de manera objetiva lo ocurrido en el enfrentamiento.

El episodio ha generado inquietud entre altos funcionarios de la política estadounidense, como el secretario de Estado, Marco Rubio; los congresistas Carlos A. Giménez y María Elvira Salazar; el fiscal general de Florida, James Uthmeier; así como entre observadores y miembros del exilio cubano, quienes cuestionan tanto la versión institucional como las circunstancias en que las Tropas Guardafronteras emplearon fuego letal contra la embarcación procedente de Estados Unidos.