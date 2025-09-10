Larry Ellison, dueño de Oracle, se convierte en el hombre más rico del mundo

Larry Ellison superó a Elon Musk y se convirtió en la persona más rica del mundo por primera vez, tras el aumento del 40% en las acciones de Oracle este miércoles.

Una ganancia de 101.000 millones de dólares en un solo día elevó la fortuna de Ellison a 393.000 millones de dólares, superando los 385.000 millones de dólares de Musk, según el Índice de Multimillonarios de Bloomberg.

INCREÍBLE Acusan a mujer en EEUU por registrar a su perra para votar

Ellison, de 81 años, cofundador de Oracle y actual presidente, posee alrededor de 1.160 millones de acciones de Oracle, lo que le ha permitido ganar más de lo que cualquier persona ha ganado en un solo día.

Las acciones van camino de su mejor día desde 1999, gracias a las asombrosas proyecciones de que el gigante del software obtendrá medio billón de dólares en el futuro gracias a su negocio de inteligencia artificial.

En el primer trimestre, Oracle firmó cuatro contratos multimillonarios con tres clientes distintos, según declaró la directora ejecutiva, Safra Catz, en un comunicado de resultados el martes. “Hemos firmado importantes contratos de nube con las empresas más importantes de la IA, como OpenAI, xAI, Meta y muchas otras”, declaró Catz durante una llamada con inversores tras el informe de resultados.

FUENTE: Con información de AFP.