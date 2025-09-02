La industria estadounidense se recupera de la histórica contracción que causó el gobierno de Joe Biden.

La actividad industrial de Estados Unidos se contrajo en agosto por sexto mes consecutivo como resultado de las secuelas que dejó el gobierno de Joe Biden con sus fallidas medidas económicas.

Sin embargo, los expertos perciben una recuperación importante en los últimos tres meses, gracias a los cambios impuestos por la actual administración.

La economía estadounidense espera enormes inversiones en la industria a finales de 2025 y principios de 2026, pero muchas ya se encuentran en la primera fase de documentación y legalización.

El nivel se encuentra ahora en un 49% bastante cercano al 50%, que es el valor que saca a la industria de la contracción, de acuerdo con los datos de una encuesta basada en las respuestas de un panel de directivos de importantes empresas productoras.

La herencia Biden

El expresidente Joe Biden dejó antes salir de la Casa Blanca una contracción de más de dos años y medio. Los índices positivos se han elevado con las medidas económicas de Trump, pero la recuperación toma tiempo

El índice de la federación profesional ISM -basada en las respuestas de un panel de empresas- fue de 48,7% el mes pasado, un poco por encima del 48,0% de julio.

Aunque mejor de lo esperado, el indicador aún se encuentra por debajo de 50%, que es la cifra que muestra una expansión del sector.

Los analistas preveían un índice de 48,5%, según el consenso de MarketWatch.

"La actividad manufacturera de Estados Unidos en agosto se contrajo a un ritmo mucho menor", declaró en un comunicado la jefa de encuestas de ISM, Susan Spence.

El aumento en nuevos pedidos fue el principal factor del repunte, señaló Spence.

Sin embargo, como la producción se contrajo a un ritmo casi igual al de la expansión de nuevos pedidos, el aumento registrado en el índice fue meramente "nominal", precisó.

FUENTE: Con información de AFP.