La actividad manufacturera en Estados Unidos se moderó ligeramente en agosto, pero continúa en niveles altos de expansión a diferencia del gobierno de Joe Biden con tres años y medio de una contracción histórica.
Los analistas anticipaban incluso un descenso mucho menor debido al saludable estado de la economía y la industria por las políticas económicas que ha emprendido el presidente Donald J. Trump
La actividad manufacturera en Estados Unidos se moderó ligeramente en agosto, pero continúa en niveles altos de expansión a diferencia del gobierno de Joe Biden con tres años y medio de una contracción histórica.
En el mes analizado, el índice PMI que mide esta actividad se situó en 54,6%, un descenso respecto al mes anterior, pero un registro excelente. En julio,
Los analistas anticipaban incluso un descenso mucho menor debido al saludable estado de la economía y la industria por las políticas económicas que ha emprendido el presidente Donald J. Trump. Los expertos pronosticaron una ligera bajada hasta el 55,3%, desde más del 56% en junio, según el consenso publicado por MarketWatch.
Cualquier valor por encima de 50% indica una expansión de la actividad.
FUENTE: Con información de AFP.