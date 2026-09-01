Empleado almacena barras de alumnio en una fábrica en Estados Unidos.

La actividad manufacturera en Estados Unidos se moderó ligeramente en agosto, pero continúa en niveles altos de expansión a diferencia del gobierno de Joe Biden con tres años y medio de una contracción histórica.

En el mes analizado, el índice PMI que mide esta actividad se situó en 54,6%, un descenso respecto al mes anterior, pero un registro excelente. En julio,

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Los analistas anticipaban incluso un descenso mucho menor debido al saludable estado de la economía y la industria por las políticas económicas que ha emprendido el presidente Donald J. Trump. Los expertos pronosticaron una ligera bajada hasta el 55,3%, desde más del 56% en junio, según el consenso publicado por MarketWatch.

Cualquier valor por encima de 50% indica una expansión de la actividad.

FUENTE: Con información de AFP.