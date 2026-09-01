martes 1  de  septiembre 2026
ECONOMíA

Actividad manufacturera se modera en agosto y sigue en expansión

Los analistas anticipaban incluso un descenso mucho menor debido al saludable estado de la economía y la industria por las políticas económicas que ha emprendido el presidente Donald J. Trump

Empleado almacena barras de alumnio en una fábrica en Estados Unidos.

Empleado almacena barras de alumnio en una fábrica en Estados Unidos.

COLE BURSTON / AFP
Por Leonardo Morales

La actividad manufacturera en Estados Unidos se moderó ligeramente en agosto, pero continúa en niveles altos de expansión a diferencia del gobierno de Joe Biden con tres años y medio de una contracción histórica.

En el mes analizado, el índice PMI que mide esta actividad se situó en 54,6%, un descenso respecto al mes anterior, pero un registro excelente. En julio,

Lee además
El presidente Donald J. Trump habla en la Sala Roosevelt de la Casa Blanca.
ECONOMÍA

Washington anuncia cita de Trump con empresarios petroleros tras acuerdo histórico con Venezuela
Esta imagen sin fecha publicada por el Tribunal de Distrito de los EEUU para el Distrito de Columbia el 14 de agosto de 2026 muestra una representación arquitectónica del salón de baile propuesto por el presidente de los EEUU, Donald Trump, donde antes se encontraba el Ala Este de la Casa Blanca en Washington, DC.
EEUU

La Corte Suprema da luz verde a Trump para construir el salón de baile en la Casa Blanca

Los analistas anticipaban incluso un descenso mucho menor debido al saludable estado de la economía y la industria por las políticas económicas que ha emprendido el presidente Donald J. Trump. Los expertos pronosticaron una ligera bajada hasta el 55,3%, desde más del 56% en junio, según el consenso publicado por MarketWatch.

Cualquier valor por encima de 50% indica una expansión de la actividad.

FUENTE: Con información de AFP.

Temas
Te puede interesar

Trump afirma que no descarta "revisar" la posición de EEUU sobre las Malvinas

Musk defiende centros de datos de IA y critica normas de la UE

Congresistas regresan al Capitolio para evitar un cierre de Gobierno

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El dictador cubano Raúl Castro en un evento del 1 de mayo de 2026, en La Habana, Cuba.
EXCLUSIVA

Raúl Castro no ha muerto, está gravemente enfermo

Ron DeSantis, gobernador de Florida. 
PRIVACIDAD

Florida ordena retirar lectores de matrículas de vehículos de carreteras estatales

Tormenta tropical Edouard
POTENCIAL CICLÓNICO

Edouard podría alcanzar fuerza de huracán antes de tocar tierra en Texas

Liudmila Pérez-Labrada
MARCAS DE LUJO

Casa convertida en boutique escondía 2.300 artículos falsificados en Miami-Dade

El jefe de la misión diplomática estadounidense en Cuba, Mike Hammer (i) saludando al Secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio.
Política

Rubio se reúne con el representante de EEUU en Cuba para abordar la situación en la isla

Te puede interesar

El dictador cubano Raúl Castro en un evento del 1 de mayo de 2026, en La Habana, Cuba.
EXCLUSIVA

Raúl Castro no ha muerto, está gravemente enfermo

Por ILIANA LAVASTIDA
Un avión de combate F-16 de la Fuerza Aérea de EEUU sobrevuela el Medio Oriente durante una operación de patrullaje.
Conflicto bélico

EEUU lanza nuevos ataques sobre objetivos en Irán; Trump lanza advertencia al régimen

Tormenta tropical Edouard
POTENCIAL CICLÓNICO

Edouard podría alcanzar fuerza de huracán antes de tocar tierra en Texas

Harold Gene Lucas
PENA CAPITAL

Florida prevé ejecutar a un reo tras casi 50 años en el corredor de la muerte

El presidente Donald J. Trump habla en la Sala Roosevelt de la Casa Blanca.
ECONOMÍA

Washington anuncia cita de Trump con empresarios petroleros tras acuerdo histórico con Venezuela