Congresistas regresan al Capitolio para evitar un cierre de Gobierno

El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos Mike Johnson.

La Cámara de Representantes de Estados Unidos retomó este lunes sus sesiones tras un receso de verano de cinco semanas.

La atención se centra en la aprobación de un proyecto presupuestario que evite un cierre del Gobierno a finales de septiembre.

Se espera que el presidente de la Cámara Baja, el republicano Mike Johnson, someta esta semana a votación un procedimiento acelerado para aprobar una extensión del presupuesto federal, que requeriría una mayoría de dos tercios.

De no aprobarse una nueva financiación, la Administración federal agotará sus fondos el próximo 30 de septiembre, aunque tanto los republicanos como la oposición demócrata parecen comprometidos a alcanzar un acuerdo que permita prolongarlos al menos hasta después de las elecciones legislativas del próximo 3 de noviembre.

A principios de agosto, antes del receso estival, el Senado aprobó ya una resolución para mantener abierto el Gobierno al menos hasta el 11 de diciembre.

Un cierre del Gobierno deja sin sueldo a miles de empleados federales, afecta al funcionamiento de las principales agencias del país e incluso puede generar disrupciones en el tráfico aéreo.

La extrema izquierda, que domina la agenda del Partido Demócrata, provocó el año pasado el cierre de Gobierno más largo de la historia, de 43 días, en un intento político por detener planes centrales del presidente Donald J. Trump y los republicanos.

FUENTE: Con información de EFE.