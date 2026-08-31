lunes 31  de  agosto 2026
EEUU

La Corte Suprema da luz verde a Trump para construir el salón de baile en la Casa Blanca

La corte falló, por cinco votos frente a cuatro, a favor de la solicitud de emergencia presentada por el Departamento de Justicia

Esta imagen sin fecha publicada por el Tribunal de Distrito de los EEUU para el Distrito de Columbia el 14 de agosto de 2026 muestra una representación arquitectónica del salón de baile propuesto por el presidente de los EEUU, Donald Trump, donde antes se encontraba el Ala Este de la Casa Blanca en Washington, DC.

Esta imagen sin fecha publicada por el Tribunal de Distrito de los EEUU para el Distrito de Columbia el 14 de agosto de 2026 muestra una representación arquitectónica del salón de baile propuesto por el presidente de los EEUU, Donald Trump, donde antes se encontraba el Ala Este de la Casa Blanca en Washington, DC.

AFP
La construcción continúa en el salón del ala este de la Casa Blanca, en Washington, DC.

La construcción continúa en el salón del ala este de la Casa Blanca, en Washington, DC.

AFP
Esta imagen sin fecha publicada por el Tribunal de Distrito de los EEUU para el Distrito de Columbia el 14 de agosto de 2026 muestra una representación arquitectónica del salón de baile propuesto por el presidente de los EEUU, Donald Trump, donde antes se encontraba el Ala Este de la Casa Blanca en Washington, DC.

Esta imagen sin fecha publicada por el Tribunal de Distrito de los EEUU para el Distrito de Columbia el 14 de agosto de 2026 muestra una representación arquitectónica del salón de baile propuesto por el presidente de los EEUU, Donald Trump, donde antes se encontraba el Ala Este de la Casa Blanca en Washington, DC.

AFP
Por Julián Varela

WASHINGTON — El Tribunal Supremo de Estados Unidos otorgó este lunes una victoria al presidente Donald Trump, al que ha decidido permitir que continúe de manera indefinida con la construcción de un salón de baile en la Casa Blanca, un proyecto por el que el mandatario ha abogado con insistencia y que se había topado con los tribunales.

La corte falló, por cinco votos frente a cuatro, a favor de la solicitud de emergencia presentada por el Departamento de Justicia para invalidar las sentencias de jueces de instancias inferiores que habían ordenado bloquear las obras —a excepción de las que afectan al búnker de seguridad en el subsuelo del futuro salón de baile— al considerar que solo el Congreso tenía potestad para autorizar las obras dentro de la Casa Blanca.

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El Supremo ya había emitido el pasado 21 de agosto una orden para permitir la continuidad de las obras de manera provisional mientras deliberaba sobre la solicitud de emergencia presentada por el Gobierno de Trump.

En el fallo, que no lleva firma, el tribunal argumenta que es probable que el Fideicomiso Nacional para la Preservación Histórica no tenga legitimación procesal para interponer la demanda que acabó bloqueando las obras en el sobresuelo.

En ese sentido, el Supremo no publicó ninguna conclusión sobre si Trump tiene o no autoridad para llevar a cabo la construcción sin la aprobación del Congreso.

El presidente del Supremo, el magistrado John Roberts, se unió en el fallo al voto en contra de las tres juezas liberales de la corte, Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Kentanji Brown Jackson.

El propio Roberts aseguró que "es probable que dicha construcción sea ilegal".

Seguridad nacional

El proyecto del salón de baile, impulsado por Trump para ampliar las instalaciones destinadas a actos y recepciones oficiales de la Casa Blanca, supuso la destrucción del antiguo Ala Este de la residencia presidencial y ha deparado duras críticas de diversos sectores.

Unas 250 personas trabajan 20 horas diarias, siete días a la semana, para construir el salón de baile. El salón se construye en el ala este, derruida el año pasado para dejar espacio para un salón de 8.300 metros cuadrados que Trump considera clave para la seguridad nacional.

El Fondo Nacional para la Conservación Histórica argumenta que el proyecto excede las competencias presidenciales y así se lo reconocieron los tribunales inferiores, que apelan al visto bueno del Congreso. Sin embargo, Trump argumenta que no necesita la aprobación del Congreso porque está financiado con fondos privados.

FUENTE: Con información de EFE y Europa Press

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